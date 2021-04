The Voice : Axel Bauer félicite son fils Jim pour sa surprenante reprise de «Tata Yoyo»

Ce samedi 17 avril, Jim Bauer a surpris les téléspectateurs de The Voice avec une reprise de « Tata Yoyo » d’Annie Cordy. Charmé par l’interprétation, son père Axel Bauer lui a adressé un message.

« Bravo Jim tu étais formidable dans The Voice ce soir », a écrit l’interprète de Cargo de Nuit et Éteins la lumière, accompagnant son post d'une photo du talent de l'équipe de Marc Lavoine. Un post auquel l’heureux fiston a répondu dans une story Instagram avec un simple et touchant «merci papa».

A 28 ans, Jim Bauer a ce samedi conforté sa place parmi les favoris de The Voice. Sa revisite de « Tata Yoyo » a suscité de nombreuses réactions positives sur les réseaux, où son audace a été comparée à celle d’un certain Julien Doré. « La prestation de Jim sur Tata Yoyo... C'est selon moi la plus incroyable que j'ai vu sur cette émission ! »; « Pour moi c'est la star de l'émission... chair de poule... larmes aux yeux »; « une tuerie… », a-t-on notamment pu lire parmi les nombreux commentaires élogieux.

« Julien Doré m'a donné le courage de faire cette reprise de Tata Yoyo », a reconnu le candidat dans une interview pour Télé-Loisirs. « Je l'ai vécu ce moment où j'étais devant ma télé, et où j'ai vu Julien Doré faire ‘Moi Lolita’ », a-t-il confié. Et je ne vais pas te mentir, je pense que s'il n'avait pas eu le courage de faire ça à l'époque, je ne suis pas sûr que moi, j'aurai eu le courage cette année de faire ça. J'avais quand même en tête le fait de me dire que oui, la démarche pouvait être cool puisque j'avais moi-même trouvé ça cool qu'il le fasse, lui. Ça m'a rassuré, et ça m'a donné la force d'y aller… ».

Quant à l’idée de reprendre le titre de la regrettée Annie Cordy de cette manière singulière, l’idée lui serait venue il y a longtemps. « À l’origine c’est une blague avec un pote. J’avais repris dans une soirée Highway to Hell en mode un peu triste. Et mon pote m’a dit : 'Donc toi si tu reprenais Tata Yoyo tu trouverais le moyen de la faire de façon triste quoi !' Du coup je l'ai fait. Et ça c'était il y a 10 ans », a révélé pour Télé-Loisirs le fils d'Axel Bauer et de l’interprète d’Hasta Siempre Nathalie Cardone.