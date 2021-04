Axel Bauer sur son fils Jim, un des favoris de la saison 10 de The Voice : «Jim s‘est fait tout seul»

Axel Bauer, l’interprète du tube des années 1980 Cargo de Nuit, Eteins la lumière ou encore A ma place avec Zazie se confie sur son fils, Jim Bauer, une des révélations de l’actuelle saison 10 de The Voice.

En spectateur assidu du télé-crochet de TF1, Axel Bauer se montre très fier de son fils. Après l’avoir félicité sur les réseaux sociaux pour sa reprise décalée de Tata Yoyo d’Annie Cordy, le musicien confirme ce vendredi dans Le Parisien toute l’admiration qu’il a pour Jim, 29 ans, fruit de ses amours avec la chanteuse Nathalie Cardone.

« Ce n’est pas évident quand on a deux parents connus. Il fait tous ses choix. Il ne triche pas, il a gardé son nom, cela me fait évidemment plaisir », confie Axel Bauer qui insiste sur le fait que son fils n’a jamais cherché à utiliser des passe-droits. « Je suis là pour lui, il le sait, mais Jim veut faire sa route tout seul et il a évidemment raison », ajoute le papa admiratif. « Dans The Voice je suis Jim avec attention et soutien, avec la bienveillance d’un père mais aussi le respect que se doivent deux artistes. Je suis fier de lui, il a beaucoup de talent et je suis heureux qu’on le découvre. C’est un sublime interprète. Il ne cesse de nous étonner », dit-il, rappelant que son fils a démarré tôt la musique.

«A 10-12 ans il avait déjà fait un album formidable… Il ne jouait d’aucun instrument mais je lui avais offert un ordinateur avec des logiciels et il s’en servait très bien ». Ce n’est qu’à 13 ans que Jim a demandé une guitare à son père. « Son parcours est d’autant plus méritant qu’il s’est fait tout seul. Il est allé dans le métro, dans la rue, il a essuyé des revers sans jamais sa plaindre. Il est courageux. Il est aussi le fils de sa mère, qui a un caractère de fou et est aussi une bonne actrice.

Concernant The Voice, Axel Bauer a complètement revu son jugement. «Je lui avais déconseillé de faire une émission comme cela, car j’avais peur qu’il se fasse manger par les médias. Des craintes naturelles de parents», concède-t-il. J’ai révisé mon jugement sur The Voice. Non seulement y participer n’a rien de péjoratif mais c’est presque une condition pour se lancer. Je trouve que c’est bien qu’il le fasse. A travers sa voix, il va pouvoir défendre des valeurs et des aspirations musicales différentes. Jim est au-delà du rock, très ouvert et libre, il aime s’amuser et déteste qu’on le mette dans une case».

Quant à savoir si le fiston sortira vainqueur de la compéttion , ce n'est même pas une question. «Je ne sais pas s’il gagnera The Voice, mais il a déjà gagné car les gens reconnaissent son talent (…) Je dirais la même chose si ce n’était pas mon fils. Pour moi, Jim est un artiste. On a vu naître un artiste.»

Jim Bauer va surprendre aux cross-battles

Et le candidat n'a pas encore fini de faire parler de lui... Après sa reprise de Tata Yoyo, celui qui fait partie des favoris de cette saison 10 de The Voice ne devrait encore pas laisser l'audience de marbre ce samedi 1er mai, lors des cross-battles.

Dans cette nouvelle étape deux artistes choisis par leur coach respectif vont s’affronter en duel, et c'est le public présent dans les gradins qui votera par le biais d'un petit boitier. Pour mettre les téléspectateurs en appétit, les premières prestations de cette étape inédite ont été dévoilées en avant-première.

Amel Bent va choisir Wahil et défier Marc Lavoine qui va envoyer Jim Bauer pour tenter de remporter la cross-battle.

Jim a choisi le titre Aline de Christophe pour se faire, et pourrait bien l’emporter, s’offrant ainsi sa place pour la demi-finale en direct le 8 mai… Confirmation ou pas ce samedi 1er mai à partir de 21h05 sur TF1.