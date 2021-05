Meghan Markle sort un livre pour enfants et suscite la polémique

Meghan Markle se lance dans la littérature enfantine avec un livre sur «les liens spéciaux entre un père et son fils» inspiré par son époux, le prince Harry, et leur fils Archie, a annoncé mardi, Archewell, la fondation du couple. Une jolie initiative que tout le monde ne voit cependant pas d'un très bon oeil.

Intitulé The Bench, l’ouvrage qui « capture la relation spéciale entre un père et un fils, vue à travers les yeux d’une mère », sortira le 8 juin. A l’origine le texte était « un poème écrit à son mari pour la Fêtes des pères un mois après la naissance de leur fils Archie », a expliqué Meghan Markle.

L'histoire est accompagnée d'illustrations de l'artiste noir américain Christian Robinson qui « saisissent les instants (universels) de chaleur, de connexion et de compassion » entre des pères et leurs fils. Née d'un père blanc et d'une mère noire, l’ancienne actrice de la série Suits explique s’être attachée à ce « lien spécial à travers le prisme de l’inclusion », et avoir voulu dépeindre « les multiples facettes que peut prendre l’amour » et les manières lesquelles il peut être « exprimé dans une famille moderne ».

« J'espère que The Bench résonnera dans toutes les familles, quelles qu’elles soient, autant qu’il l’a fait dans la mienne », a-t-elle ajouté.

Une initiative qui ne plaît pas à tout le monde

Pas encore sorti, le livre de Meghan Markle fait déjà polémique. Certains internautes se sont émus de voir l’épouse du prince Harry utiliser son « titre de duchesse de Sussex » en couverture alors qu’elle a renoncé il y a un an à ses fonctions royales.

D’autres crient au plagiait après avoir relévé d’étranges similitudes du livre avec un autre sorti en 2018. The Boy on the bench de Corrine Averiss et de Gabriel Alborolo était lui aussi destiné aux enfants. Une chose est sûre The Bench n'a pas fini de faire parler de lui...