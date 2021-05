Koh-Lanta : Vincent victime de harcèlement dans sa jeunesse

Dans un entretien accordé au Youtubeur Jeremstar, Vincent s’est exprimé sur le harcèlement dont il a été victime durant sa jeunesse. Et ce que sa participation à Koh-Lanta a changé pour lui.

Découvert dans l’édition de Koh-Lanta Les Armes secrètes, Vincent, qui est aujourd’hui analyste financier, a confié avoir été longtemps la cible de ses camarades quand il était au collège et au lycée, en raison de sa manière de s’exprimer. «À l'école, j'étais toujours mis à part parce que je suis assez maniéré. Ce qui fait que j'étais tout de suite vu comme la personne un peu différente. Et par là, j'étais un peu la risée du collège et du lycée», explique-t-il.

L'expérience positive de Koh-Lanta

Des violences verbales, et parfois physiques, qu’il a encaissé en silence. «Je subissais tout le temps insultes, moqueries, et c'était très compliqué à gérer (...) J'avais honte de qui j'étais. J'avais une personnalité, selon les autres, différente. Moi je ne me sentais pas du tout différent mais voilà, c'était tout le temps des insultes : gros p*, grosse pédale (...) Je luttais même pas face à ça. Juste j'espérais que tout le monde se taise. Je subissais la chose et j'attendais que ça se passe», poursuit l’aventurier de Koh-Lanta.

Sa participation à l’édition Les Armes secrètes lui a permis de vivre une expérience en groupe autrement plus positive. Une victoire personnelle pour lui après ce traumatisme vécu pendant son enfance. «C'était finalement la première fois où je me suis senti bien dans un groupe, où je me suis senti accepté. Au fur et à mesure, je sentais que j'étais quand même intégré dans mon équipe, que ça se passait très bien et c'était quand même une vraie victoire», dit-il.