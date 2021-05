La construction à Tokyo d'un parc à thème Harry Potter a commencé

La construction d’un parc Harry Potter dans l'ouest de Tokyo, sur l’ancien site du parc d'attractions Toshimaen désormais fermé, a officiellement commencé.

L'ouverture du Warner Bros. Studio Tour Tokyo - The Making of Harry Potter, qui s’étendra sur plus de 30000 m2, est prévue pour la première moitié de 2023.

Qualifié plus précisément de « promenade» et pas de «parc d’attractions» par ses concepteurs, le lieu ne ressemblera pas aux parcs Harry Potter implantés en Californie et en Floride, mais sera plutôt similaire au Warner Bros. Studio Tour London, qui a ouvert ses portes en 2012 et qui, avant la pandémie, accueillait jusqu'à 6000 visiteurs par jour.

A la différence de son cousin londonien, qui est lui basé dans les studios de Leavesden où les films ont été tournés, et qui donc propose des décors pour la plupart authentiques, le Warner Bros. Studio Tour Tokyo - The Making of Harry Potter comprendra des répliques de décors de la saga du célèbre sorcier ainsi que des Animaux fantastiques. L'intention est de donner aux visiteurs un aperçu des coulisses de la réalisation des films.

Le parc de Tokyo proposera notamment des répliques des décors de la Grande salle, du Bureau de Dumbledore, de la Forêt interdite ou encore du Chemin de Traverse, ainsi que des accessoires et des costumes originaux. La zone située à l’extérieur, sera aménagée avec des sculptures à l’effigie des personnages.

Le Japon n’en finit plus d’ouvrir des parcs à thème…

Le parc Harry Potter n’est pas le seul à être en construction. Un parc consacré à l’univers féérique du réalisateur Hayao Miyazaki est lui aussi en train de sortir de terre dans le parc Aichi, non loin de la ville de Nagoya, au centre du Japon. Trois des cinq zones de ce parc devraient ouvrir à l'automne 2022, et les deux autres d'ici la fin mars 2024. Le nombre de visiteurs devrait atteindre 1,8 million par an.

De quoi, sans compter le récent parc à thème Nintendo, voir venir affluer en masse les touristes, à condition que la pandémie de Covid-19 ne vienne pas contrarier les projections...

A noter pour les fans de Harry Potter qui ne souhaiteraient pas attendre l’ouverture du Warner Bros Studio Tour Tokyo en 2023, qu’une partie du parc Universal Studios Japan à Osaka est déjà consacrée aux aventures du sorcier. Là-bas, les visiteurs peuvent se promener dans une réplique de Pré-au-Lard et tester l’attraction Harry Potter and The Forbidden Journey, ou encore les montagnes russes du Flight of the Hippogriff.