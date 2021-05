Emma Watson tord le cou aux rumeurs qui courent sur sa carrière et sa vie sentimentale

« Emma Watson arrête sa carrière », « Emma Watson se fiance »… Après des mois de rumeurs sur sa vie sentimentale et professionnelle, l’actrice des films Harry Potter a décidé de prendre la plume pour les faire taire une bonne fois pour toutes.

« Chers fans, les rumeurs qui disent que je suis fiancée ou non, ou que ma carrière est 'inactive' ou non, sont des moyens de générer des clics à chaque fois qu’elles se révèlent vraies ou fausses. Si j’ai des nouvelles, je promets de les partager avec vous », a-t-elle posté ce lundi 17 mai sur Twitter.

Dear Fans, Rumours about whether I’m engaged or not, or whether my career is “dormant or not” are ways to create clicks each time they are revealed to be true or untrue.

« En attendant dîtes-vous qu’aucune nouvelle de moi signifie juste que je passe tranquillement la pandémie comme la plupart des gens le font […] en prenant soin de mes proches et en faisant le maximum pour ne pas propager un virus qui continue d’affecter tant de gens. »

In the mean time please assume no news from me just means I’m quietly spending the pandemic the way most people are - failing to make sourdough bread (!), caring for my loved ones and doing my best not to spread a virus that is still affecting so many people.

— Emma Watson (@EmmaWatson) May 17, 2021