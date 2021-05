Un célèbre rappeur officialise sa relation avec Rihanna

Dans un entretien accordé à GQ, le rappeur américain A$AP Rocky a pour la première fois confirmé sa relation amoureuse avec la chanteuse Rihanna.

Si leur couple n’est plus vraiment un secret pour personne, le rappeur s’était jusqu’alors peu exprimé sur le sujet. Et c’est avec une déclaration enflammée pour sa petite-amie qu’Asap Rocky s’est confié à GQ : « C'est tellement mieux quand on a trouvé la bonne. Elle compte, genre, un million de fois plus que toutes les autres. Et je pense que quand vous savez, vous savez. C'est elle la bonne », a-t-il dit à propos de Rihanna, sa « lady », qu’il qualifie « d’amour de sa vie ».

Une déclaration loin d’être anodine pour l’artiste qui se « vante » depuis des années de participer à des orgies. Asap Rocky avait aussi révélé en 2019, lors d'une interview à l'antenne de la radio Power 105.1, souffrir d’une addiction au sexe depuis le collège. Il a par le passé été en couple avec le mannequin Chanel Iman, les chanteuses Iggy Azalea et Rita Ora, ou encore Kendall Jenner.

Une amitié de longue date

Amis depuis de nombreuses années, Rihanna et Asap Rocky avaient notamment travaillé ensemble en 2013 sur le clip Fashion Killa, puis sur le remix de «Cockiness (Love It)». Les deux fans de mode s’étaient aussi affichés ensemble lors du défilé Louis Vuitton à Paris, en 2018. Plus récemment, le rappeur avait collaboré à la dernière campagne Fenty, la marque de vêtements créée par la chanteuse. Leur relation amicale aurait changé de nature au cours de l'année 2020, après la séparation de l'interprète de «Don't stop the music» avec son dernier petit-ami en date, l’homme d'affaires milliardaire Hassan Jamee, avec lequel elle a entretenu une relation durant trois ans.

Rihanna et A$AP Rocky ont notamment été aperçus en train de s'embrasser pendant les vacances de Noël 2020, à La Barbade, où le rappeur avait été invité à passer les fêtes avec la famille de la chanteuse. Une escapade familiale comme le rappeur en a très peu connue, après une enfance difficile marquée par la drogue et les overdoses de son père et sa sœur. Adolescent, sa mère et sa petite soeur et lui ont longtemps été SDF avant qu’il ne vende lui-même de la drogue pour payer le loyer.

Un passif lourd qui n’est pas sans inquiéter les fans de Rihanna, ne souhaitant pas que la chanteuse souffre une nouvelle fois d’une relation toxique, elle qui avait déjà vécu l’enfer au côté du rappeur Chris Brown, qui pour mémoire l’avait défigurée à coups de poings en 2009. Trouvera-t-elle le bonheur avec Asap Rocky ? Ils partagent déjà tous les deux l’envie de devenir parents… Alors qu’elle avait confié souhaiter avoir trois ou quatre enfants dans une interview pour le magazine Vogue UK, le rappeur serait de son côté lui aussi prêt à fonder une famille. « Si c'est le destin, bien sûr que j'en veux (devenir père). Je pense que je serais un père incroyable », a-t-il déclaré.