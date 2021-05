Star Academy : les jours où Madonna et Jamiroquaï ont «traumatisé» la directrice

L’ancienne « directrice » de la Star Academy Nathalie André a confié ses pires souvenirs dans l’émission : les venues de Madonna et de Jamiroquaï.

Invitée ce jeudi 20 mai de Philippe Vandel sur Europe 1 pour notamment évoquer les 20 ans de la Star Academy et le documentaire que diffuse TF1 pour célébrer cet anniversaire, Nathalie André - qui a été la directrice du show en 2003 - a révélé que l'interprète de Like a prayer n’avait pas du tout apprécié l’accueil qui lui avait été réservé et l’avait fait savoir de manière cinglante.

« On avait très peu de répétition, le même jour, on réunissait sur le plateau Stevie Wonder, Madonna, Johnny Hallyday et Santana ! On était tellement en retard dans les répétitions et Madonna est arrivée », a-t-elle débuté. « Kamel Ouali avait préparé une chorégraphie où dans les mains des danseuses il y avait des pigments de peinture. Les danseuses ont jeté les pigments de peinture et tout est tombé sur le plateau. On avait dit à Madonna : 'vous inquiétez pas, dans deux minutes tout sera nettoyé ! ». Mais la reine de la pop a immédiatement fait savoir son profond mécontentement. « Elle nous a regardé et nous a dit : 'dans deux minutes, je serai déjà chez moi.' Et elle est partie », a raconté Nathalie André.

Cet épisode « traumatisant » avec une des très nombreuses stars internationales invitées dans Star Academy n’est pas le seul à être survenu. Nathalie André se souvient aussi de violents échanges avec le chanteur du groupe Jamiroquaï. « Il a failli m'en mettre une » a-t-elle raconté, et il n'a pas mâché ses mots. « Avec ma collaboratrice, Julie Grynbaum, on s'est fait traiter de putes », a-t-elle ajouté. La raison : le chanteur avait refusé de partager sa chanson avec l'un des candidats, ce qui avait légèrement agacé la production. « C'est le seul qui n'a pas accepté de partager sa chanson et qui a planté tout le monde en direct « , a expliqué la productrice.