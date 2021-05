Nabilla : l'influenceuse confirme sa participation à Fort Boyard

La star de la télé-réalité Nabilla s’est rendue en Charente-Maritime, pour participer au tournage de la 32ème saison de Fort Boyard.

L’influenceuse est arrivée durant le week-end de la Pentecôte à La Rochelle pour prendre part au célèbre jeu de France 2 qui sera diffusé cet été. « Aujourd'hui, dinguerie je fais Fort Boyard !! J'ai peur », a-t-elle écrit lundi sur les réseaux sociaux.

Aujourd’hui Dinguerie je fait Fort Boyard !!! J’ai peur — Nabilla Vergara (@Nabilla) May 24, 2021

@Nabilla est bien arrivé à @LaRochelle_OT pour tourner FORT BOYARD demain via son Instagram ! #FORTBOYARD pic.twitter.com/7KFnRSL5i2 — FORT BOYARD (@FortBoyardFRA) May 24, 2021

Nabilla compte dans son équipe son mari Thomas Vergara et sur son amie l’agent d’influenceurs Magali Berdah. Ils sont accompagnés par le mannequin et comédien Terence Telle et le duo Éric Metzger et Quentin Margot.

«On va voir Père Fouettard!», a crié Nabilla dans une vidéo postée sur le compte Instagram de Magali Berdah. Amusée d’avoir confondu avec un autre le nom du Père Fouras, elle a ensuite réitéré sur Twitter.

. @Nabilla sera pour la première fois dans #FortBoyard cette année ! Elle enregistre l’émission ce mardi. (Avec le père Fouettard euh Fouras!)



cc @olivierminne @perefouras pic.twitter.com/PqYBzCBUQm — Bertrand Gilbertat (@BertrandgTL) May 25, 2021

Wesh père fouettard — Nabilla Vergara (@Nabilla) May 24, 2021

D’humeur à faire de l‘humour, et à l’instar de Jean Castex, la jeune femme s’était quelques heures avant cela adressée aux passagers qui l’accompagnaient à bord du TGV Paris-La Rochelle. Parmi ses annonces au micro : « T’es un voyageur et t’as pas de titre de transport? C’est comme si je te dis t’es un train et t’as pas de roues. Non, mais allô quoi! ». De quoi assurer aux téléspectateurs, qui sont nombreux à se demander «combien d'ongles» la jeune femme «va se casser durant les épreuves», quelques fous rires.