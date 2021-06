Friends The Reunion : quelles sont les séquences qui ont été censurées par la Chine ?

Des fans chinois de Friends ont fait savoir que l’émission spéciale retrouvailles des acteurs - diffusé jeudi 27 mai 2021 sur Salto et HBO Max - n’était pas retransmise dans son intégralité en Chine.

Les séquences avec Lady Gaga, Justin Bieber et le groupe coréen BTS - des artistes qui se sont tous par le passé attirés les foudres du Parti communiste chinois - ont été censurées par les plates-formes Youku, Tencent Video et iQiyi, les trois plates-formes de streaming qui diffusent le programme dans l’empire du Milieu.

Pour mémoire, Lady Gaga avait été interdite de tournée en Chine en 2016 après avoir rencontré le Dalaï Lama, chef spirituel tibétain en exil qualifié de séparatiste par Pékin.

De son côté, Justin Bieber est persona non grata en Chine depuis 2014, année où le chanteur avait posté une photo de lui au sanctuaire controversé de Yasukuni à Tokyo, qui honore la mémoire des morts de guerre du Japon.



Quant aux stars de la K-pop sud-coréenne BTS, ils avaient provoqué l’ire des dirigeants chinois en 2020 en omettant de mentionner les combattants chinois morts pendant la guerre de Corée.

Aucune référence LGBTQ+

Amputée de huit minutes, la version de Friends The Reunion diffusée en Chine a en outre été délestée de toutes les références à la communauté LGBTQ+, à l’instar des témoignages de fans homosexuels sur l’importance qu’a eue la série culte dans leurs vies personnelles.

Les fans chinois en colère ont exprimé leur frustration sur les réseaux sociaux. « J'attendais depuis des semaines de regarder les retrouvailles de Friends et j'ai découvert que la version diffusée en Chine était tronquée », a écrit l'un d'eux, « Cela va juste me donner envie d'en savoir plus sur ces scènes coupées » ou encore « Pourquoi les censeurs ne peuvent-ils pas nous laisser profiter d'une sitcom? » ont écrit deux autres.