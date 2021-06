Un magasin géant sur l’univers d’Harry Potter ouvre à New York

Echarpes, baguettes magiques ou encore chapeaux pointus, les fans de l’univers du sorcier le plus célèbre au monde se sont réunis en nombre devant la nouvelle boutique de leur idole Harry Potter, à New York.

Initialement prévue en 2020, puis repoussée en raison de la pandémie de coronavirus, la nouvelle boutique Harry Potter était sûre de trouver son public. Les apprentis sorciers n’ont d’ailleurs pas hésité à braver la pluie pour s’immiscer dans le monde merveilleux de la magie.

Certains ont même traversé les Etats-Unis pour découvrir ce magasin de trois étages, étendu sur 2000 m2. « On est ravis d’être ici. J’aime tout ce qui concerne Harry Potter », a confié à l’AFP Ruben Juarez, venu du Texas avec sa femme. Ce jeune passionné, se mêlant parfaitement à l’univers de la boutique, son écharpe rayée rouge et or de Gryffondor autour du cou.

Souvenirs et dégustations

Dans une ambiance bonne enfant, ils étaient nombreux à prendre des selfies devant la cabine rouge censée envoyer les sorciers et sorcières au ministère de la Magie. D’autres, préféraient gouter à la fameuse «Bièreaubeurre» dans le bar du magasin. « C’est comme un soda mousse, en plus épicé », expliquait Emiliee Rodriguez, âgée de 21 ans.

Avec des romans vendus à un demi-milliard d’exemplaires dans le monde, Harry Potter a marqué des générations entières.

Si l’ouverture de cette boutique a pris du retard, l’attente en valait néanmoins la peine.« C’est le meilleur moment de ma vie. Je suis constamment en train de retenir mes larmes », partage Alexandra Ewing. Une fois autorisée à voyager aux Etats-Unis, nul doute que les sorciers français ne tarderont pas à se rendre dans ce nouveau lieu de pèlerinage magique.