Donjons & Dragons va traduire ses classiques en français après une année 2020 record

Les années se suivent, et confirment l'engouement mondial pour les jeux de rôle dont bénéficie en tout premier lieu Donjons & Dragons, le premier et plus célèbre d'entre eux. Après une année 2020 faste en termes de ventes, de sorties et de projets en tout genre, la franchise détenue par Wizards of the Coast se penche sur les rôlistes européens, avec une série de traduction en français, espagnol, italien et allemand, dès la rentrée de septembre.

Cette année de tous les records fait d'ailleurs suite à sept ans de progression, depuis le lancement, en 2014, de la cinquième édition du jeu culte, qui a permis, notamment grâce à la licence ouverte, de revitaliser une marque qui semblait subir les assauts des autres franchises concurrentes et du tout numérique.

Donjons & Dragons peut désormais se targuer de recenser plus de 50 millions de joueurs actifs à travers le monde. Loin de se cantonner au profil type de l'ado geek, le fan de D&D est aussi, désormais, à 40% une fan. De quoi faire dire à Ray Winninger, producteur exécutif, que «même si nous n'avons pas de chiffres exacts pour la période TSR [détenteur originel de la franchise, Ndlr], nous pouvons affirmer sans risque que D&D est plus populaire aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été au cours de ses 47 ans d'existence».

Les projets de série et film en prise de vue réelle, les films animés, la dématérialisation des parties, la mise en avant de son univers star, Les Royaumes Oubliées, y compris dans de nouveaux jeux vidéos, sont, entre autres, des signes marquants de l'implantation du jeu - inventé en 1974 par Gary Gygax et Dave Arneson - dans l'univers du divertissement. La génération qui a pu découvrir, jeune ce jeu de rôle il y a des années, a donc su transmettre le flambeau à une nouvelle génération, sans faire l'impasse sur les nouvelles habitudes de loisirs.

Et, d'un mal il sort un bien pour Wizards of the Coast, puisque leur meilleur mois de l'année 2020 correspond peu ou prou au début du confinement strict dû à la pandémie dans de nombreux pays, à savoir le mois de mars, durant lequel un pic d'intérêt historique dans les recherches sur le net a été enregistré.

L'Héroic Fantasy devient polyglotte à la rentrée

Fort de ces bonnes nouvelles, la firme américaine a décidé de reprendre la main sur les produits diffusés à l'étranger, qui jusque là étaient distribués - et traduits - par d'autres marques, avec plus ou moins de réussite et de qualité.

Exit donc le tout anglophone : «Nous sommes fiers de pouvoir faire grandir D&D en Europe en ajoutant quatre nouvelles langues dès septembre : le français, l'allemand, l'italien et l'espagnol. Nous avons hâte de faire découvrir dans les années à venir le meilleur jeu de rôle du monde à de tout nouveaux joueurs, en le rendant disponible et plus accessible pour bien plus de marchés qu'auparavant », explique ainsi Dan Barrett, chef de marque senior de D&D.

Un communiqué officiel a d'ores et déjà annoncé le prix de vente de ces ouvrages à venir, qui sortiront simultanément dans les différentes zones géographiques. Il faudra débourser 39,99 euros pour les livres cartonnés, partout en Europe, qui seront disponibles en boutique comme en ligne.

Sans surprise, ce sont les ouvrages de base, incontournables pour se lancer dans une aventure avec ses amis, qui seront les premiers disponibles : le Kit essentiel Donjons & Dragons, contenant tout le nécessaire pour se lancer dans D&D pour la première fois, ainsi que le mythique tryptique Manuel des joueurs, Guide du maitre du donjon, et Manuel des monstres, seront proposés dès le 24 septembre prochain. Le 19 octobre, le Coffret de règles de base, qui sera pour la première fois disponible dans d'autres langues que l'anglais, proposera l'ensemble des règlements essentiels, ornés de couvertures brillantes et un tout nouvel écran du maitre du donjon.

Les autres recueils, de scénarios, d'univers (Royaumes Oubliés, Ravenloft,..) ou de règles additionnelles, devraient être traduits ensuite à un rythme trimestriel.

Une présence sur tous les supports

Cette année 2021 sera aussi placée sous le signe du jeu vidéo, puisque le jeu d'action coopératif Dark Alliance, qui permet jusqu'à 4 joueurs de rentrer dans la peau des héros les plus célèbres des Royaumes Oubliés sera disponible dès le 22 juin sur tous les supports, à grand renfort de combats, à la violence et à la brutalité assumée.

Plus tard dans l'année, le fer de lance vidéoludique de D&D, Baldur's Gate, verra avancer son troisième volet tant attendu, ce dernier étant déjà disponible en «early access».

Pour les amateurs comme pour les néophytes, il est donc encore temps de faire chauffer les dés avant l'arrivée de toutes ces nouveautés.