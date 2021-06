La mauvaise réputation de Trump fait perdre des millions à Cristiano Ronaldo

En 2015, avant que Trump ne devienne président des Etats-Unis, le Portugais avait jeté son dévolu sur un appartement de 230 mètres carrés dans la très luxueuse Trump Tower, un gratte-ciel en plein Manhattan de 58 étages et de 202 mètres de haut, contre une somme équivalente à 18 millions de dollars.

Un loft de prestige composé de trois chambre et trois salles de bain avec vue sur Central Park et la Hudson River, décoré dit-on par Juan Pablo Molyneux, un designer d'origine chilienne mondialement connu, et dont le parquet, entre autres équipements exceptionnels, est réputé pour être en bois du XVIIIe siècle de Versailles.

Si Ronaldo pensait investir sur une valeur sûre, c’était sans compter sur la « mauvaise réputation » de Donald Trump - entre temps passé avec fracas par la Maison Blanche - qui a engendré une sérieuse décôte du bien.

En 2019, Cristiano Ronaldo avait mis l'appartement en vente à 9 millions de dollars. Il a récemment dû une nouvelle fois revoir le prix à la baisse, désormais affiché à 7,75 millions de dollars, rapporte le New York Post.

Le footballeur accuse donc déjà une perte de plus de 10 millions de dollars. Une somme colossale pour le commun des mortels, que le salaire du célèbre footballeur peut toutefois faire relativiser. Selon le magazine Forbes, la fortune de Cristiano Ronaldo a en effet dépassé le milliard de dollars en 2020.

