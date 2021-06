Disney+ : on connaît la date de diffusion de la série documentaire de Peter Jackson sur les Beatles

La série documentaire en trois parties de Peter Jackson «The Beatles : Get Back» sera mise en ligne sur Disney+ les 25, 26 et 27 novembre prochain.

Chaque épisode aura une durée approximative de 2h, et contiendra des images inédites des Beatles illustrant leur camaraderie, leur travail d’écriture et de composition, ainsi que l’impact international du célèbre groupe britannique composé de John Lennon, Paul McCartney, Georges Harrison, et Ringo Starr.

Le réalisateur de la saga Le Seigneur des Anneaux, Peter Jackson, a notamment pu puiser dans les images filmées par Michael Lindsay-Hogg lors de l’enregistrement de l’album Let it Be en 1969, qui ne paraîtra qu’en 1970, après la séparation des Beatles en avril de la même année.

«A bien des égards, les images capturées par Michael Lindsay-Hogg dévoilent plusieurs histoires. Celle d’amis, et d’individus. C’est l’histoire de fragilités humaines, et d’une association divine. C’est le compte rendu détaillé d’un processus créatif, avec la création sous pression de morceaux iconiques, le tout dans le contexte social du début de l’année 1969. Mais ce n’est pas de la nostalgie – c’est brut, vrai, et humain. En un peu plus de 6h, vous allez apprendre à connaître les Beatles dans une intimité que vous n’auriez jamais cru possible de voir», a expliqué Peter Jackson dans un communiqué.