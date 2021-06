L’interprète du Père Fouras dans Fort Boyard est le «fier inventeur» des épreuves cultes... de Koh-Lanta

Le comédien Yann Le Gac, qui incarne le Père Fouras dans le jeu Fort Boyard, a révélé qu’il était aussi le père de quelques-unes des épreuves mythiques de…Koh-Lanta.

« J'ai fait beaucoup de jeux dans Fort Boyard », a expliqué ce 17 juin Yann Le Gac, au micro d’Europe 1, « et pour Koh-Lanta, je suis producteur des jeux. C'est-à-dire que j'invente les jeux et que je les mets en place », a-t-il fait savoir.

C’est même à lui que les fans de Koh-Lanta doivent les deux épreuves les plus cultes du jeu d’aventure que sont les poteaux et l'orientation.

« L'orientation, je la revendique. Parce que je suis assez fier de cette épreuve », a-t-il dit. « Les poteaux, je les ai réadaptés en voyant des pélicans au Panama qui étaient perchés », a-t-il détaillé. « Je me suis dis ‘Tiens, qu'est-ce qu'il y a de plus pur que ça ?'. Parce que le problème est de toujours trouver des jeux qui soient équitables, qu'on soit grand ou petit, fort ou pas. Surtout quand on arrive à la finale ».