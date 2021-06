20 ans de la Star Ac : les anciens élèves reprennent l'hymne

TF1 proposera à la rentrée un prime événement pour célébrer les 20 ans de la Star Academy. Une occasion trop belle, entre autres festivités, de faire rechanter aux anciens élèves l'hymne «La Musique».

Candidats et professeurs de l'émission cultes avaient rendez-vous ce 19 juin à la Seine Musicale pour l’enregistrement de ce show anniversaire. Pour mettre l’eau à la bouche des fans, Nikos Aliagas a dans la foulée partagé une courte vidéo, dans laquelle on aperçoit des anciens de la Star Ac 1 - Jenifer, Jean-Pascal Lacoste, Mario Barravecchia, Patrice Maktav, François, Carine Haddadou et Jessica Marquez - entonner l’hymne du show «La Musique» : « La musique, oui, la musique, je le sais sera la clé, de l'amour, de l'amitié... ».

Juste pour le plaisir... Voici un petit avant-goût du prime anniversaire de la #Starac 20 ans déjà... cette émission devenue culte au fil des années... Quelle joie de retrouver nos profs et nos élèves... A très vite sur @TF1 https://t.co/BGMgO6B3UK — Nikos Aliagas (@nikosaliagas) June 21, 2021

Parmi les autres candidats passés par la Star Ac qui étaient aussi présents sur le tournage, figuraient des représentants de la saison 2, à savoir Nolwenn Leroy, Houcine, Emma Daumas, Anne-Laure Sitbon, Rudy, Fabien ; des anciens de la saison 3 : Elodie Frégé, Michal Kwiatkowski, Sofia Essaïdi, Patxi Garat, Romain Wylson et Lukas Delkourt ; mais aussi Sofiane, Mathieu Johann, Karima Charni, Sandy, Lucie Bernardoni, Enrique et Hoda de la saison 4, et Magali Vaé, Pierre Mathys, Jeremy Amelin, Maud Verdeyen et Jean-Luc Guizonne, de la 5.

Du côté des professeurs, Armande Altaï, Philippe Lelièvre, Oscar Sisto, Nathalie André, Pascal Nègre, Alexia-Laroche Joubert, Kamel Ouali, Jasmine Roy, Mathieu Gonnet, Christophe Pinna avaient eux aussi fait le déplacement.

Une absence remarquée

Les téléspectateurs noteront l'absence d’Olivia Ruiz qui, en froid avec la production, n'a pas répondu présente à l'invitation d'EndemolShine France, comme l'explique Télé-Loisirs. A un « tu nous manques » envoyé par Jean-Pascal sur les réseaux sociaux, la chanteuse a répondu : « Oh mon Jipe, vous aussi, tellement... alors on se refera la même à la rentrée, mais chez moi, et sans caméras, comme ça on pourra vraiment faire les couillons, comme on aime... Et toi viens me voir à Anglet mon poupouloulouchou, dédicace aprem le 26 juillet, en espérant que cette fois tu t’endormiras pas à la salle de sport... ».

Ceux qui n'ont pas boudé la fête devant les caméras ont quant à eux partagé quelques clichés.

«Rendez-vous à la rentrée prochaine pour une émission anniversaire. Très heureux de partager un duo très émouvant avec Sofiane avec, au piano, le grand Mathieu Gonet et de retrouver une partie de la bande», a notamment écrit Mathieu Johann.