Koh-Lanta : le premier teaser de la saison All-Stars dévoilé (VIDEO)

TF1 a profité du match entre la France et la Suisse (snif) pour dévoiler le premier teaser de la saison All-Stars de Koh-Lanta, diffusée pour les 20 ans du jeu d’aventure.

Cette édition très particulière promet de réunir, dès le mois de septembre, les plus grands héros de Koh-Lanta, depuis son lancement le 4 août 2001 sur TF1. Bien évidemment, c’est Denis Brogniart – à la tête du jeu de survie depuis la deuxième saison – qui sera aux commandes de ce rendez-vous qui s’annonce exceptionnel pour les fans. Dans les 15 petites secondes de ce teaser, il n’y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Si ce n’est quelques images propres à Koh-Lanta – du feu, de la végétation, des flambeaux, des îles… - et le logo du programme. Et une voix-off qui lance sur un ton solennel : «Ils ont fait l'histoire de Koh-Lanta. Ils sont de retour. Koh-Lanta, la Légende, prochainement sur TF1».

Ils ont marqué l'histoire de Koh-Lanta et font leur grand retour...



#KohLanta, La Légende : prochainement sur @TF1 ! pic.twitter.com/f80638nuBg — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) June 29, 2021

Si on ne connaît pas encore les nouveautés qui seront proposées dans cette édition All-Stars, les noms des 20 candidats ont commencé à fuiter dans la presse depuis plusieurs mois. Et c’est sur le site de TV Mag, le 11 avril dernier, qu’on a pu découvrir les noms des 10 femmes et des 10 hommes – ainsi que des trois réservistes – qui seront présents sur la ligne de départ.

Après une saison Koh-Lanta, les armes secrètes jugée décevante par une large partie des téléspectateurs, TF1 espère que cette édition All-Star permettra à l’émission de conquérir à nouveau le cœur des fans.