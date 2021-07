5 jeux de cartes pour occuper les enfants en voyage ou à la plage

Faciles à emmener et parfaits pour jouer rapidement, les jeux de cartes constituent une valeur sûre pour accompagner les familles. Voici une sélection de cinq jeux pour s'amuser en tous lieux, même au bord de l'eau.

Le Uno

© Mattel

C'est un classique qu'on ne présente plus. Mais si l'on en parle cette année, c'est parce que le Uno fête ses 50 ans et s'offre une édition spéciale pour l'occasion. Un jeu où la rapidité prime et où le sens de l'observation font la différence. Le but, rappelons-le, étant de se débarrasser au plus vite de ses cartes pour gagner. S'il est toujours possible d'acheter des paquets de cartes classiques pour le Uno à moins de 10 euros, Mattel commercialise une édition spéciale pour fêter ce 50e anniversaire. Des cartes noires premium et une pièce commémorative accompagnent ce pack vendu 19,90 euros.

3, 2, 1 monopoly

© Hasbro

Pour l'été 2021, le Monopoly se débarasse de son encombrant plateau et de ses billets pour proposer une version spéciale baptisée «3, 2, 1 Monopoly». Le but ici encore est de collecter des propriétés en les achetant. Mais, Hasbro a révisé ses règles en invitant les joueurs à collecter des groupes de propriétés, classés par couleur. Pour acquérir une propriété, le jeu se base sur un système d'enchères secrètes où le gagnant remporte la mise lorsque tout le monde dévoile ses cartes argent en même temps en criant «3, 2, 1, Monopoly !». Le premier joueur qui totalise trois groupes de propriété gagne la partie. Et celle-ci est très rapide, puisqu'elle se termine en moyenne en 10 minutes. L'idée étant de les enchaîner sans s'ennuyer. Visant un public familial dès 7 ans, 3, 2, 1 Monoply est vendu environ 5 euros.

Q Sherlock - Parmi les Morts

© CNEWS

Pour les amateurs d'enquêtes et d'énigmes, la série de jeux de cartes Q Sherlock est tout indiquée. Proposés par GeekAttitude, il s'agit de jeux coopératifs dans lesquels jusqu'à huit joueurs doivent faire chaufffer leurs méninges, comme dans un escape game. Surtout, il est possible d'y jouer seul. L'aventure commence en scannant tout d'abord un QR Code avec son smartphone pour se mettre dans l'ambiance. On se retrouve alors réunit dans une phase d'investigation où les joueurs devront confronter différentes informations qu'ils possèdent grâce aux cartes prises dans la pioche. Vient ensuite la phase de conclusion pour résoudre l'affaire. Bien ficelé et surtout très prenant, chaque scénario est proposé au prix de 7,90 euros. Des enquêtes accessibles dès 10 ans.

Magic - Aventures dans les Royaumes Oubliés

Les royaumes oubliés abritent des créatures dangereuses et extravagantes qui seront des ajouts bienvenus dans vos decks.





Beholders, Mind Flayers et bien sûr, des Dragons vous attendent ! pic.twitter.com/9jR1pHCaUs — Magic France (@wizards_magicFR) July 7, 2021

C'est sans doute l'événement pour les amateurs de jeux de cartes à collectionner cet été. La sortie du crossover qui réunit les univers de Donjons & Dragons et Magic sera vendu en version cartes à jouer à partir du 23 juillet. Un set baptisé Aventures dans les Royaumes Oubliés et qui fera ressurgir des créatures et des systèmes de jeux tirés du célèbre jeu de rôle pour les accomoder avec les règles de Magic The Gathering.

Une excellente nouvelle pour ce jeu de duel créé en 1993 et qui a su se renouveler brillamment ces dernières années. Plusieurs packs prêts à jouer seront proposés dans le commerces avec des prix autour de 15 à 20 euros. Dès 7 ans.

Take That

© CNEWS

Pas encore très connu, Take That édité par Oya mérite toute votre attention et s'adresse à presque toute la famille dès 8 ans. Reprenant le concept de la Bataille, bien connu des amateurs de jeux de cartes classiques, mais aussi du Uno, Take That invite à jongler entre les nombres pour se débarrasser de ses cartes. Problème si on est bloqué, il faut alors ramasser l'ensemble des cartes posées sur la table. Amusant et permettant aux enfants à mieux gérer les ordres de grandeurs des chiffres, Take That propose des parties de deux à quatre joueurs, d'une vingtaine de minutes chacunes. Son prix reste également abordable à 9,90 euros la boîte.