Smother : de quoi parle la nouvelle série de Canal+ à découvrir ce jeudi soir ?

Ce jeudi 15 juillet, Canal+ entame la diffusion de Smother, un thriller à l’ambiance étouffante.

Créée par Kate O'Riordan (The Bay; Mr Selfridge), cette série a été tournée en Irlande et commence par une fête d’anniversaire, celle organisée par Denis pour les 50 ans de sa femme Val Ahern. Tous leurs proches sont là, dont leur trois filles : Jenny, un médecin célibataire et bourreau de travail, Anna, en guerre pour la garde de ses deux fils et Grace, la plus jeune, qui lutte contre une maladie mentale. La soirée se passe bien jusqu’à ce que Denis ne fasse une annonce fracassante qui va mettre toute l’assemblée très mal à l’aise.

Hasard ou pas, le lendemain Denis se retrouve poussé d’une falaise par un personnage dont le spectateur va tenter trouver l’identité tout au long des six épisodes.

Val Alhern (Dervla Kirwan) va enquêter elle aussi pour connaître le meurtrier. Elle va découvrir que l’homme qu’elle a épousé il y a trente ans entretenait des relations difficiles avec tous les membres de la famille, à commencer par ses propres enfants.

La personnalité de Denis et son comportement manipulateur et dominateur envers son entourage ont en fait eu de graves conséquences. Se pourrait-il dès lors qu’un membre de sa propre famille ait pu commettre l’irréparable ?

Smother (littéralement «étouffer» en anglais) séduit par son atmosphère de polar scandinave mêlée au suspense d’un whodunit (genre prisé où l'on recherche comme au Cluedo qui a fait le coup). Evidemment tous les suspects ont de solides alibis, histoire d’épicer un peu plus la quête de vérité…