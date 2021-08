Koh-Lanta La légende : Alexia Laroche-Joubert explique pourquoi le jeu sera désormais diffusé le mardi

L’édition «All Stars» de Koh-Lanta sera diffusée à partir du 24 août sur TF1. C’est désormais le mardi soir – et non plus le vendredi – que les téléspectateurs pourront suivre les exploits des aventuriers. Un changement de taille qu’explique la productrice Alexia Laroche-Joubert.

Invitée dans le Club de l’Eté sur Europe 1 ce lundi 9 août, la présidente d’Adventure Line Productions, société qui produit Koh-Lanta, est revenue sur ce changement qui va chambouler les habitudes des fans.

« TF1 m’en avait parlé l’année dernière et je ne vous cache pas que je leur avais dit non », a d’abord déclaré la productrice au sujet du passage du vendredi au mardi. « Mais cette année, s’il y avait eu une émission qui pouvait affronter un changement de case après 20 ans sur la case du vendredi, c’était justement cette série anniversaire. TF1 connaît assez la puissance de la marque Koh-Lanta et son univers pour exceptionnellement changer les habitudes », a ensuite expliqué Alexia Laroche-Joubert.

Autre «avantage » certainement étudié de près chez TF1, ce déménagement le mardi soir permettra d’éviter la sérieuse concurrence de Capitaine Marleau qui cartonne le vendredi soir sur France 3…

Vers une nouvelle saison record ?

Les chiffres ont tendance à donner raison aux décideurs de la Une, puisqu'en 2009 Koh-Lanta Le Retour des Héros avait réalisé les meilleures audiences de l'histoire du jeu avec plus de 8 millions de fidèles.

Pour Alexia Laroche-Joubert ce succès s’explique par une présence accrue des jeunes le mardi soir devant le poste. « Il y a également plus d’assiduité et de gens qui reviennent épisode après épisode », a-t-elle ajouté avant de concéder que c’est quand même « toujours un risque de perturber les habitudes des téléspectateurs ».

Il y a en effet fort à parier que ces derniers, même agacés par ce changement de case (en témoigne les réactions négatives qui ont pullulé sur les réseaux juste après l’annonce), seront quand même au rendez-vous. Saison destinée à célébrer les 20 ans du jeu, Koh-Lanta La légende attirera forcément leur curiosté avec son impressionnante affiche de 20 candidats emblématiques. On y retrouvera notamment Clémence Castel, Candice Boisson, Alexandra Pornet, Freddy Boucher, Claude Dartois, Laurent Maistret ou encore Teheiura Teahui, de quoi assurer un show historique.

Quid des vendredis soirs de TF1 ? Ce sera désormais avec le jeu Game of talents, animé par Jarry, que le public aura rendez-vous à partir du 27 août. Cette nouvelle émission fait partie des nombreuses actualités de la Une qui s’apprête à connaître des emaines très chargées.

« Nous allons connaître une énorme rentrée, la plus grande depuis dix ans. Chaque jour de la semaine, nous aurons un événement et c'est la raison pour laquelle ‘Koh-Lanta’ est programmé dès le mardi 24 août », s'est ainsi justifié TF1 auprès du Huffpost. De nombreux inédits se bousculent en effet au portillon.

Outre la saison All-Stars de The Voice pour fêter les 10 ans du télé-crochet, sont aussi attendues les nouvelles saisons de Mask Singer, District Z, Les Duos Mystères, ou encore La chanson secrète. Et du côté des fictions c’est aussi très dense, avec entre autre Une affaire française, sur l’assassinat toujours inexpliqué du petit Grégory, ou encore la saison 2 d’HPI.