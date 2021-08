Koh-Lanta La Légende : les candidats en souffrance dans la toute nouvelle bande-annonce

«Ils reviennent pour un combat titanesque ! » annonce TF1. Les 20 candidats emblématiques qui seront ce mardi 24 août de retour dans l’émission d’aventure Koh-Lanta pour son édition spéciale 20 ans intitulée La Légende, ont donné de leur personne. Une nouvelle bande-annonce mise en ligne ce mardi 10 août les dévoile dans l’effort, et le spectacle promet d’être grandiose.

Clémence Castel, Coumba Baradji, Jade Handi, Christelle Gauzet, Karima Najjarine, Candice Boisson, Clémentine Jullien, Cindy Poumeyrol, Alexandra Pornet et Alix Noblat, du côté des femmes, et Patrick Merle, Freddy Boucher, Claude Dartois, Laurent Maistret, Teheiura Teahui, Ugo Lartiche, Philippe Bizet, Namadia, Maxime Berthon et Sam Haliti du côté des hommes, la «crème de la crème» des aventuriers s’est de nouveau lancée dans les épreuves folles du programme animé par Denis Brogniart.

Et si les années précédentes n’avaient déjà rien d’une sinécure, pour cette édition les organisateurs ont décidé de pimenter un peu plus le jeu en augmentant la difficulté. Les participants ne disposeront notamment d’aucun stock de riz, leur matériel de survie se limitera à deux machettes et aucune épreuve de confort ne sera programmée au lancement.

«Nous avons réussi à faire en sorte qu’ils ne s’attendent pas à ce qu’ils vont leur arriver. Pour cet anniversaire en Polynésie, c’était important de remettre en avant les fondamentaux du programme. Les deux équipes vont être dispatchées de manière particulière au début, la survie va être extrême et les jeux auront toujours une difficulté supplémentaire», a expliqué la productrice Alexia Laroche-Joubert au micro d’Europe 1.

Les épreuves, mais aussi les caprices du temps n'ont manifestement pas épargné les valeureux candidats. Et la souffrance se lit sur leurs visages dans la seconde partie de la toute nouvelle vidéo dévoilée sur les réseaux sociaux.