Danse avec les Stars : Moussa promet de rendre «fiers» les fans de Koh-Lanta

Candidat de la prochaine saison de Danse avec les Stars, Moussa, ancien aventurier du jeu d’aventure de TF1, promet de relever avec panache ce nouveau défi pour « rendre fière la famille Koh-Lanta ».

« Comme je l’ai prouvé en participant à trois reprises à Koh-Lanta, j’aime les challenges. Je veux être un exemple pour les jeunes de banlieue et leur prouver qu’avec du travail, on peut y arriver. Il ne faut jamais abandonner, peu importe l’adversité en face », déclare-t-il dans une interview pour Télé7Jours dans laquelle le jeune homme, bien que peu « à l’aise avec la danse » se montre très confiant.

« Je pars de zéro (rires). Encore plus face à des professionnels, sur des danses de salon. C’est facile de regarder l’émission à la télé, mais être sur le parquet, ça va être une vraie découverte, explique-t-il avant de s’exclamer : « Et ça ne me fait pas peur ! ».

En tant que troisième ancien aventurier à fouler le parquet du concours de danse de la Une, après Laurent Maistret et Moundir, Moussa a à cœur de bien faire. « Evidemment, j’avais suivi leurs saisons. Et j’ai envie de rendre fière la famille Koh-Lanta, surtout que Laurent a gagné la compétition. Ce dernier m’a dit que ça allait être dur, que j’allais devoir m’accrocher et être rigoureux dans l’entrainement. Je vais me servir de ses conseils bienveillants », a déclaré celui qui confie par ailleurs qu’il gardera un œil sur la prochaine saison de Koh-Lanta, qui commencera ce 24 août, « entre deux répétitions ».

La onzième saison de l'émission française de divertissement Danse avec les stars sera diffusée à l'automne 2021 sur TF1. Cette édition sera notamment marquée par l’arrivée de Denitsa Ikonomova, Jean Paul Gaultier et du premier danseur de l’Opéra de Paris François Alu.

A noter que la danseuse professionnelle Coralie Licata, épouse du danseur Christophe Licata déjà bien connu des fans de l’émission, rejoint elle aussi le programme. Côté personnalités, les participations de la comédienne Lucie Lucas ainsi que des chanteurs Wejdene et Tayc ont notamment déjà été confirmées par TF1.