Télé-réalité : les 5 émissions américaines les plus incroyables à découvrir sur Hayu

Le «meilleur» de la télé-réalité américaine. La plate-forme de streaming Hayu, disponible depuis février dernier en France et dédiée uniquement à ce genre télévisuel, permet de découvrir des shows étonnants venus des Etats-Unis. Entre sagas familiales, émissions de dating, de cuisine, de décoration, de relooking, des séries documentaires sur les affaires criminelles… Il y en a pour tous les goûts, et parfois même les mauvais.

Pour s’y retrouver dans les milliers d’épisodes disponibles, CNEWS a sélectionné cinq shows inconnus en France.

Preachers of L.A

Los Angeles. Son soleil, ses boutiques de luxe, ses restaurants, ses événements… et ses prédicateurs stars. «Rencontrez les hommes de foi les plus puissants de la Cité des Anges», indique sans ambiguïté l’émission. Et c’est bien de cela qu’il s’agit.

«Preachers of L.A.» met en scène trois évêques et trois pasteurs, que l’on suit dans leur intimité auprès de leur famille, mais aussi et surtout dans leur Eglise où ils livrent des sermons spectaculaires. Des sermons qui prennent la forme de véritables shows, où le public parait autant subjugué par la parole donnée que par les prédicateurs eux-mêmes. Véritablement étonnant.

Below Deck

Embarquez à bord d’un immense yacht luxueux et suivez le quotidien des membres de l’équipage. Cette émission livre un fabuleux mélange entre découverte des métiers à bord – et surtout leurs contraintes – et une télé-réalité plus classique avec les interviews face caméra des protagonistes, des clashs, des histoires d’amour, des fêtes... Le tout dans un décor de carte postale.

A noter que Hayu met à disposition les 8 saisons de l’émission originale ainsi que les 6 saisons de la série dérivée «Below Deck : Mediterranean».

In a Man’s World

La télé-réalité peut parfois aborder des thèmes sérieux. C’est le cas ici puisqu’il est question d’égalité entre les hommes et les femmes. Les épisodes – pas assez nombreux à notre goût - montrent les transformations radicales de quatre femmes en hommes pour découvrir combien la vie est plus simple pour l’autre sexe.

Avant de découvrir les métamorphoses physiques époustouflantes, les épisodes montrent les clichés, les inégalités et le sexisme dont sont victimes les participantes.

Les transformations, réalisées par des professionnels, sont également saisissantes. Tout y passe : le maquillage, l’ajout de prothèses, le relooking, le travail sur la démarche, la voix…

Vient ensuite le temps de l’expérience. Éloquent. A titre d’exemple, Emily, joueuse professionnelle de billard a relevé 28 insultes à son encontre. Lorsqu’elle était transformée en Alex, un homme, elle en a reçu… 0.

Secret Lives of the Super Rich

Le summum du bling-bling. Partez à la découverte de la vie de multimillionnaires (appelés ici les «super richs») et de leurs incroyables biens. Demeures sensationnelles, jets privés, mariage ultra-luxueux, projets démesurés…

Les goûts sont parfois (souvent) douteux, certaines déclarations sont hors de la réalité mais on ne va pas se mentir, c’est ce qu’on aime dans cette émission.

Bridalplasty

Le concept de cette émission est totalement surréaliste. Imaginez, 12 futures mariées se lancent dans une compétition féroce permettant de remporter des interventions de chirurgie esthétique en vue du Jour J.

«Toutes les femmes veulent être parfaites le jour de leur mariage. Mais certaines ont besoin de beaucoup d’aide», annonce d’emblée la voix off de «Bridalplasty».

Quatre mois avant leur mariage, les fiancées sont réunies dans une maison pour la compétition. Comme on peut l’imaginer, et comme toute bonne télé-réalité, la compétition donnera lieu à de féroces disputes entre les 12 femmes.

On suit également les mariées dans les épreuves leur permettant de remporter diverses interventions ainsi que des relooking. A la fin, il n’en restera qu’une, que le futur marié découvrira, donc, totalement changée.

Attention toutefois aux personnes sensibles, le show montre des passages des opérations de chirurgie.

Bonus : l’intégrale de L’Incroyable Famille Kardashian

On ne pouvait parler de télé-réalité américaine sans évoquer la Rolls du genre : L’Incroyable Famille Kardashian. Hayu met à disposition l’intégralité des 20 saisons de l’émission qui a révélé au monde entier la célèbre famille, devenant un véritable phénomène.

L’occasion de (re) découvrir les débuts de Kim Kardashian et ses sœurs et d’observer – avec le recul – l’ascension des Kardashian dans toutes les sphères médiatiques. Disputes d’anthologies, mariages (foireux), bébés, vacances folles, chirurgie esthétique, business… au programme.

Hayu est disponible en France, sur smartphone et tablette, sans engagement et au prix de 4,99€.