The Voice Kids : Soprano et Jenifer ne participeront pas à la prochaine saison

Coach de The Voice saison 8 et des trois dernières saisons en date de The Voice Kids, le rappeur Soprano annonce qu’il ne fera, tout comme Jenifer, pas partie de la prochaine saison de la version pour enfants du célèbre concours de chant.

Le rappeur marseillais sera trop accaparé par son nouvel album intitulé Chasseur d’étoiles, sorti le 3 septembre, et par une tournée. «C’est mon émission préférée et quand on me l’a proposée, j’ai dit oui», a-t-il confié dans un entretien publié vendredi dans les colonnes du Parisien / Aujourd’hui en France. «Et avec sur les épaules beaucoup de choses : le premier rappeur, black, musulman... [du jury]. Un super message. Je me suis régalé. Je ne peux pas le faire cette année parce que j’ai la tournée, mais ça ne veut pas dire que je n’y retournerai pas», a-t-il précisé.

Pas question pour Soprano de se retrouver dans la même situation qu’en saison 8 de The Voice en 2019. «Je terminais ma tournée précédente et j’étais très très très fatigué. Pas jusqu’au burn-out mais limite. Je venais aussi de finir The Voice. Pour certains spectateurs, en tant que coach, on est juste assis sur un fauteuil, mais c’est très prenant, c’est beaucoup de temps et d’émotions », a-t-il récemment expliqué à Télé-Loisirs.

Coach historique de The Voice Kids, Jenifer ne fera elle non plus pas partie de la prochaine édition, souhaitant se consacrer à son nouvel album. Louane et Julien Doré pourraient prendre place dans les fauteuils rouges aux côtés de Patrick Fiori et de Kendji Girac, croit savoir TVmag.

A noter par ailleurs que dans quelques jours, The Voice All-Stars, édition anniversaire concoctée pour les 10 ans du programme, sera lancée sur TF1 avec les juges emblématiques du concours vocal, présenté par Nikos Aliagas, à savoir Florent Pagny, Mika, Jenifer, Zazie et Patrick Fiori.