Danse avec les Stars : Vaimalama Chaves intègre le casting à la dernière minute

Alors que le casting semblait au complet depuis plusieurs semaines, on apprend que Vaimalama Chaves fera aussi partie des nouveaux candidats de la toute prochaine saison de Danse avec les Stars.

Miss France 2019 fera partie du très exigent concours, dont la première émission de la saison 11 sera diffusée le vendredi 17 septembre à 21h05, ont fait savoir nos confrères du Parisien. « Approchée depuis deux ans par la production, la jeune femme a fini par accepter de se lancer », disent-ils. Une information que TF1 a dans la foulée confirmée sur le compte Instagram du programme.

La Tahitienne au franc-parler très apprécié sur les réseaux sociaux aurait commencé l’entrainement il y a deux jours, apprend-on dans une courte vidéo publiée sur son compte Instagram. Et ses fans aujourd'hui de mieux comprendre le message qu'elle avait posté ce jeudi : «Aujourd'hui, c'était une grosse journée, pleine de rebondissements, d'adaptation et d'apprentissage. Franchement au top, je suis kapout»...

Et Danse avec les Stars pourraient encore réserver d'autres surprises... Le Parisien ajoutant qu’outre celui de la jeune femme, « d’autres noms devraient être dévoilés dans la dernière ligne droite ».

Pour l’heure les candidats déjà annoncés sont : Jean-Baptiste Maunier (Les Choristes), Gérémy Crédeville, Lucie Lucas (Clem) et Aurélie Pons (Ici tout commence), les chanteurs Lââm, Wejdene, Tayc, et Bilal Hassani, l'humoriste Lola Dubini, le Youtubeur Michou, la danseuse burlesque américaine Dita Von Teese et l’ancien aventurier de Koh-Lanta Moussa.