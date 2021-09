Le Jeu de la Dame : la série attaquée en justice pour sexisme

La championne d’échecs russe Nona Gaprindashvili attaque Netflix en justice. Elle accuse la série «Le Jeu de la Dame» de sexisme et de l’avoir diffamée.

La légendaire championne, aujourd’hui âgée de 80 ans, réclame 5 millions de dollars (4,2 millions d’euros). La plainte mentionne particulièrement une séquence du dernier épisode de la série sortie en 2020, au cours de laquelle l'héroïne est en plein match. On entend alors un commentateur lancer cette réplique : «La seule chose inhabituelle chez elle, vraiment, c’est son sexe, et en réalité cela n’est pas tant original en Russie. Il y a aussi Nona Gaprindashvili, mais elle est la championne du monde féminine, et n’a jamais affronté les hommes».

«Une allégation sexiste et méprisante»

«L’allégation selon laquelle Gaprindashvili "n’a jamais affronté d'hommes" est manifestement fausse, en plus d'être grossièrement sexiste et méprisante», dit la plainte. «Gaprindashvili est une pionnière des échecs féminins et une icône très aimée dans son pays natal, la Géorgie. Tout au long de sa carrière extraordinaire, elle a remporté de nombreux championnats, battu certains des meilleurs joueurs d’échecs masculins du monde, et a été la première femme dans l’histoire à atteindre le statut de grand-maître international du jeu d'échecs au milieu d'hommes», est-il aussi écrit sur le document déposé devant la cour fédérale de Californie.

Les avocats de Nona Gaprindashvili affirment que Netflix «a impunément et délibérément menti au sujet des exploits de Gaprindashvili afin de "rehausser le drame" de manière peu élégante, en faisant croire que son héroïne fictive avait réussi à faire ce qu’aucune autre femme, y compris Gaprindashvili, n’avait fait».

La plate-forme a publié un communiqué

«Netflix a le plus grand respect pour Madame Gaprindashvili et son illustre carrière, mais nous pensons que cette plainte n'est pas légitime, et nous nous défendrons vigoureusement dans cette affaire», a fait savoir la plate-forme ce jeudi 16 septembre.

Regardée par plus de 62 millions de téléspectateurs à travers le monde, Le Jeu de la Dame a déjà été récompensée à plusieurs reprises et est nominée aux Emmy Awards 2021 dont la cérémonie a lieu ce week-end.