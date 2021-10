Justin Bieber se lance dans le commerce de cannabis

Justin Bieber a décidé d’investir dans le business florissant du cannabis. Le jeune chanteur va commercialiser ses propres joints sous la marque Peaches.

Comme Jay-Z, Gwyneth Paltrow ou encore Rosario Dawson, l’interprète de Baby entend normaliser l’usage de la marijuana en mettant en avant les études vantant les vertus anti-dépressives de ses molécules (éludant, of course, celles qui tendent à prouver l’inverse).

En partenariat avec la société californienne Palms, cette collaboration vise à « créer une marque qui déstigmatise une fois pour toutes la consommation récréative de cannabis », selon une annonce. Le produit est maintenant disponible dans certains dispensaires en Californie où la marijuana est légale pour les personnes de plus de 21 ans, mais aussi au Nevada, au Massachusetts et en Floride, et devrait être vendu 32 dollars (soit 28 euros environ) la boîte de sept joints pré-roulés, rapporte Bloomberg.

«Je suis un fan de Palms et de ce qu'ils font en rendant le cannabis accessible et en aidant à le déstigmatiser, en particulier pour les nombreuses personnes qui le trouvent utile pour leur santé mentale, a expliqué Justin Bieber. Je voulais m'assurer que je faisais quelque chose d'authentique avec eux et Peaches paraissait un bon point de départ ». «J'ai maintenant trouvé une place dans ma vie pour les produits à base de cannabis qui ont été bénéfiques dans mon expérience humaine », a aussi confié la star au magazine Vogue.

Noah Annes, co-fondateur de Palms, a de son côté déclaré : « La vulnérabilité et l'ouverture de Justin à propos de ses problèmes de santé mentale nous ont impressionnés au-delà de toute mesure, et nous avons immédiatement su que nous voudrions qu'il soit à la tête de notre toute première collaboration. Avec l'aide de Justin qui braque les projecteurs sur ces sujets importants, nous espérons inspirer les autres à parler plus librement de la santé mentale et de la consommation de cannabis.»

Selon le chanteur, une partie du produit de la vente des «PEACHES Pre-Rolls by Palms» sera reversée à des organisations telles que Veterans Walk and Talk, un groupe composé de vétérans qui veulent normaliser le cannabis en tant que médicament, et le Last Prisoners Project, une organisation qui veut libérer les personnes emprisonnées pour possession de marijuana.