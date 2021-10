Le meilleur pâtissier : ce gâteau insolite qui a enflammé Twitter

L’émission culinaire «Le meilleur pâtissier» a officiellement lancé sa 10e saison jeudi soir sur M6. Et les candidats n’ont pas manqué d’imagination.

Sous les yeux des jurés Cyril Lignac et Mercotte, ainsi que de la nouvelle présentatrice Marie Portolano qui succède à Julia Vignali, vingt candidats ont dû s’affronter au cours de deux épreuves organisées dans le parc du Château pour tenter de gagner leur place pour la suite de la compétition. Et seuls quatorze d’entre eux ont été retenus pour poursuivre l’aventure.

Parmi eux, Nicolas, un chauffeur routier qui vient de Dunkerque, a particulièrement marqué les esprits en proposant une œuvre des plus originales. Alors que la consigne était de réaliser une création qui représenterait leur objet fétiche, ce candidat a eu l’idée de confectionner un slip avec de la pâte à sucre. «Un slip de rechange avec le stress pendant le concours c'est toujours utile, on ne sait jamais», a-t-il lancé.

Bienvenue dans la saison 10 du Meilleur Pâtissier, découvrez les belles réalisations de nos candidats... et les plus originales, des gâteaux en forme d'animaux, d'objets... ou de slip #LMP #lemeilleurpatissier pic.twitter.com/2XJDaUmCZv — Calimera (@calim3ra) October 7, 2021

Franchement si il gagne grâce à son slip … #lmp #lemeilleurpatissier — omadheart (@Nomadeheart) October 7, 2021

J’ai hâte de voir la tête de Cyril quand il va devoir manger un slip #lemeilleurpatissier — Yacine - (@yalianii) October 7, 2021

#lemeilleurpatissier #lmp y'a un mec qui va nous faire un gâteau slip premier degré là ???? — baal haver (@jesuisuntapis) October 7, 2021

Un gâteau qui n’a pas manqué de faire réagir les internautes. «J’ai hâte de voir la tête de Cyril quand il va devoir manger un slip», «Je sais pas pk je l'imagine en strip-teaseur avec son slip», «Le slip c'est du génie», «Franchement si il gagne grâce à son slip», pouvait-on lire sur les réseaux sociaux.

Si Cyril Lignac a trouvé ce «Slipo» bon tout en précisant que «ce n’était pas la fête du slip» non plus, Mercotte a quant à elle souligné qu’il était «bien propre, bien blanc et bien rempli».