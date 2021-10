Squid Game : l’acteur Anupam Tripathi parle de sa fierté de représenter les travailleurs migrants

Dans «Squid Game», l’acteur d’origine indienne Anupam Tripathi incarne Ali Abdul, un travailleur migrant qui se retrouve à prendre part au jeu de survie auprès de 456 autres candidats.

Dans la série, tous les participants partagent un point commun : ils sont endettés jusqu’au cou. Et la perspective de remporter les plus de 32,5 millions d’euros promis aux vainqueurs s’impose comme leur seule échappatoire. Parmi eux, on trouve le personnage d’Ali Abdul, un travailleur migrant d’origine pakistanaise vivant en Corée du sud. L’acteur Anupam Tripathi, qui lui prête ses traits, s’est récemment confié sur la manière dont il abordé ce personnage rarement développé dans les fictions coréennes.

«Dans Squid Game, qui s’attache à montrer différents profils de personnes, il est le personnage le plus attachant. (…) J’ai réfléchi à ce que je pouvais faire pour que les téléspectateurs du monde entier accepte Ali, dont on découvre les raisons qui l’ont poussé à s’installer en Corée du sud, et les difficultés auxquelles lui et sa famille sont confrontés dans ce contexte», explique Anupam Tripathi au site américain Soompi. «Je me suis renseigné sur le statut des travailleurs migrants et les problèmes qu’ils rencontrent dans le monde entier. J’ai analysé les autres rôles que j’avais pu faire par le passé afin d’interpréter le rôle d’Ali sans tomber dans les clichés», poursuit-il.

Le pari est, semble-t-il , réussi, puisque le personnage d’Ali s’impose naturellement dans la série comme un des plus marquants auprès des téléspectateurs. Une performance qui n’aurait pas été possible sans le soutien sans faille de ses deux partenaires à l’écran, Park Hae-soo et Lee Jung-jae. «Park hae-soo m’a soutenu et se comportait en ami avec moi (…) Il m’a énormément aidé sur le tournage. (…) Lee Jung-jae a pris soin de moi. Et je crois que c’est grâce à son aide que j’ai pu me sentir confortable dans mon jeu d’acteur et offrir une bonne performance», explique-t-il.

A noter que, dans une interview accordée au site britannique The Times, le créateur de Squid Game, Hwang Dong-hyuk, a révélé qu’une de ses pistes de réflexion pour une éventuelle saison 2 pourrait concerner le mystérieux homme qui se trouve à la tête de toute l’opération dans la première saison.