Clémence Castel : comment l'aventurière de Koh-Lanta a annoncé à ses enfants qu'elle avait une amoureuse

En juillet dernier, Clémence Castel avait annoncé être en couple avec une femme sur son compte Instagram.

Ce mardi 12 octobre 2021, la candidate de Koh-Lanta La Légende a raconté comment elle avait expliqué cette situation à ses deux petits garçons, Louis, 8 ans, et Marin, 7 ans – nés de sa relation avec le chanteur et ancien candidat de la Star Academy, Mathieu Johann.

«Il y a eu beaucoup de tolérance et de compréhension de leur côté. J’ai utilisé des mots très simples et dit que j’avais rencontré une amoureuse et qu’elle s’appelait Marie. Il y a eu d’abord la phase où on leur a annoncé la séparation avec leur père. Il fallait faire chaque chose en son temps. Quand je leur ai parlé de la relation j’ai utilisé des mots très simples qu’ils pouvaient comprendre. La réaction de Marin, mon plus jeune, a été de dire : 'Ça, c'est pas comme tout le monde !' C'est vrai, ça n'est pas comme tout le monde. C'est la vision d'un enfant de 3 ou 4 ans. C'est normal qu'il exprime cela», a-t-elle confié dans le podcast Parents d’abord de Télé-loisirs.

Cette discussion a permis à ses enfants de comprendre que l'amour peut aussi bien se trouver avec une femme qu'avec un homme. «Ça a ouvert la discussion sur le fait que ça existe, que ce n'est pas pour ça qu'on n'est pas heureux. Bien au contraire. Que le plus important, c'est l'amour qui règne dans la famille, que ce soit avec un homme ou une femme», a poursuivi Clémence Castel.

Une clémence «épanouie»

La jeune maman de 36 ans n’a ainsi jamais hésité à répondre aux questions que pouvaient avoir ses fils, «car si ils l'abordaient, c'est qu'ils avaient envie d'en discuter». Louis et Marin ont d'ailleurs «accepté très rapidement Marie» qui, «très douce», a elle-même «vite trouvé sa place» dans la famille, passant d'un coup de «célibataire à une famille avec deux enfants». «On est un peu une famille extraordinaire, j'ai envie de dire, et puis moi, je me sens libérée, épanouie et moi-même tout simplement ! Je pense que ça se ressent, même ma famille, mes parents, me disent qu'ils me sentent changée, mais de manière positive», avait déjà aussi confié Clémence Castel en septembre dernier, dans 50'Inside.

Au cours de son entretien pour Télé-Loisirs, Clémence Castel a également évoqué le tournage de Koh-Lanta, La Légende et combien elle avait cette fois mieux préparé son départ qu’en 2018. Son absence le temps de la compétition avait été dur à gérer cette année-là pour ses petits garçons.

«Le plus jeune n’a pas tout compris. A mon retour, ça a été un peu difficile… parce qu’il ne m’a pas reconnue. J’étais très amaigrie et j’avais beaucoup bronzé», se souvient la candidate. «Il a eu une réaction que je n’attendais pas : au départ, il m’a repoussée. Je n’avais envie que de lui faire des câlins, mais il était très distant. Ça a été très perturbant. Il a fallu quelques semaines pour que tout revienne à la normale », explique-t-elle.

Pour Koh-Lanta La Légende, l’aventurière confie ne pas avoir eu la même expérience car elle les avait «mieux préparés», en leur confectionnant notamment des petits paquets à ouvrir chaque semaine, «des petites boîtes avec des petits bonbons, des cartes Pokémon et puis des photos de nous ensemble», détaille-t-elle. «Je leur ai donné la date la plus éloignée à laquelle je pouvais rentrer, et je leur ai dit : ‘Tant que maman n’est pas rentrée, c’est que maman n’a pas perdu !».