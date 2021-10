Danse avec les Stars : Aurélie Pons va rendre hommage à son père décédé cette semaine

Aurélie Pons vient de perdre un être très cher. Mais pour la comédienne d’Ici tout commence, il n'est pas question d’abandonner la compétition de Danse avec les Stars.

Ce mercredi 13 octobre, la jeune femme avait annoncé le décès de son père via son compte Instagram. L’homme aurait été victime d’une crise cardiaque ce lundi 11 octobre, rapporte la presse people. « Je t'aime pour toujours mon Paupé. C'est toi la plus belle des étoiles », avait-elle écrit en légende d’une photo souvenir.

Le poids du chagrin aurait légitimement pu remettre en cause sa participation à l’émission, mais le magazine Closer croit savoir qu'Aurélie Pons a décidé d’être présente coûte que coûte ce vendredi.

« Sur le parquet, la comédienne rendra un hommage à son père à l'occasion d'une prestation qui devrait donc être très forte en émotion et bouleversante pour Aurélie Pons et son partenaire Adrien Caby », fait savoir le magazine. « Si elle a décidé de danser sur TF1 malgré le deuil, c'est aussi car son papa admirait les prestations de sa fille toutes les semaines », est-il ajouté.

Elle brillera pour lui

Dans son hommage rendu à son père sur Instagram, Aurélie Pons avait aussi publié un échange qu'ils avaient eu sur WhatsApp, et dans lequel son papa lui confiait avoir hâte de la voir se produire de nouveau sur la scène de Danse avec les stars. « Tu as bien bossé cette semaine avec Adrien, ça va le faire, tu vas assurer comme une étoile filante. Ou plutôt comme l'étoile du Berger, Vénus qui est la plus brillante », avait-il ajouté.

La présence de la jeune femme dans l’émission de ce vendredi, si elle se confirme, aura donc une très grande charge symbolique.

Aurélie Pons pourra compter sur le soutien des autres candidats de Danse avec les Stars mais aussi des comédiens d’Ici tout commence qui ont été nombreux - à l'instar d'Elsa Lunghini, Catherine Davydzenka, Catherine Marchal, Vanessa Demouy, Agustin Galiana ou encore Terence Telle - à lui adresser leurs condoléances sur les réseaux sociaux.

En attendant de découvrir le prime, la voici à l’entrainement dans une vidéo publiée sur le site de TF1 ce mercredi matin.