Vianney sur un petit nuage : le chanteur annonce la naissance de son fils avec un message très touchant

Vianney a annoncé la naissance de son petit garçon ce mardi 19 octobre avec un très joli message posté sur Instagram.

Déjà beau-papa de la fille de sa compagne, la violoncelliste Catherine Robert, le chanteur y célèbre son bonheur désormais « à 4 ».



«Et si l’averse nous touche toi & moi, on la traverse à 2, à 3… à 4. Je voulais simplement vous dire qu’une petite merveille a fait irruption dans notre vie. La maman & notre petit bonhomme vont bien. Partager avec vous ce bonheur me rend + heureux encore… je sais que vous nous garderez l’intimité de ces instants & vous en remercie», a posté le chanteur en légende d’une adorable photo d’un tissu brodé de trois girafes et d’un petit zèbre.

Un tendre message qui fait référence aux paroles de sa chanson « Beau papa » dans laquelle Vianney évoque justement sa belle-fille. « J’ai une femme et elle a une petite fille, mais d’un autre monsieur, pas de moi. Mais je l’aime comme ma fille. […] La famille ce n’est pas que les liens du sang », avait-il confié lors de son passage dans Rendez-vous en terre inconnue. J’ai vraiment découvert qu’on pouvait avoir énormément d’amour pour un enfant qui n’est pas génétiquement le sien. D’avoir un enfant qu’on se met à aimer alors qu’on ne l’a pas engendré, je vous assure que quand on est fait des chansons, on est obligés d’en parler ».