Eurovision Junior : qui est Enzo, le représentant de la France au prochain concours ?

La prochaine édition de l’Eurovision Junior se déroulera en France, à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt, le 19 décembre prochain. Et c’est Enzo, 13 ans, qui représentera la France.

Il aura la lourde tâche de succéder à Valentina, qui avait remporté la compétition l’an dernier, offrant ainsi sa première victoire à la France depuis la création de l’Eurovision Junior en 2003. «Son énergie, son talent, sa voix unique font de Enzo un superbe représentant de la France pour cette édition 2021. Avec sa chanson qui évoque le temps qui passe si vite, Enzo nous embarque dans son monde si entraînant et vivant pour nous rappeler que la vie est à savourer chaque seconde», explique France Télévisions dans un communiqué.

Enzo, bien connu des téléspectateurs de The Voice Kids où il avait atteint la finale en 2020, interprétera la chanson Tic Tac, un morceau qui «oscille entre charleston vintage et pop d’aujourd’hui (…) une invitation à faire une pause pour profiter des choses simples loin de nos vies survoltées et hyperconnectées», précise France 2, qui retransmettra la finale de cette 19e édition le 19 décembre à 16h.

Enzo est né en 2008 dans les Yvelines, et a passé son enfance entre la France, Macao et Hong Kong. C’est son père, pilote d’avion, qui lui a transmis le goût pour la musique en lui apprenant notamment à jouer de la guitare. «Tout petit je chantais et dansais déjà dans mon salon», confie le garçon dans le communiqué. «Mon frère a eu une guitare pour Noël, je la lui ai empruntée et c’est mon père qui m’a appris à en jouer», ajoute-t-il.

Fan d’Eminem, Céline Dion, Michel Berger, ou encore Renaud, il avait marqué les esprits lors de son passage dans The Voice Kids en intérprétant Can’t Hold Us de Ryan Lewis et Macklemore. Enzo est également passionné par le football et le tennis.