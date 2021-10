Pourquoi le prince George ne pourra-t-il bientôt plus prendre l'avion avec son père ?

Troisième dans l'ordre de succession, le prince George, âgé de maintenant 8 ans, ne voyagera bientôt plus au côté de son père le prince William.

Selon une tradition royale qui interdit à plusieurs héritiers royaux de voyager ensemble, et déjà appliquée à la lettre par ses prédécesseurs, à partir de 12 ans, le grand frère de Charlotte et Louis devra toujours voyager dans un véhicule différent.

Il s’agit par là d’éviter la perte simultanée de plusieurs héritiers en cas d’accident. Ainsi, la reine Elizabeth II et le prince Charles ne voyagent jamais ensemble, tout comme le prince Charles et son fils le prince William, rappelle rtl.be, qui souligne qu’il en sera de même pour la petite Charlotte, quatrième dans l’ordre de succession, qui ne devra pas voyager avec son frère à l’avenir.

George et Charlotte seraient déjà par ailleurs doucement mais sûrement sensibilisés au rôle important qui les attend. «La Duchesse et le Duc de Cambridge (alias Kate Middleton et le prince William) ont déjà parlé à George et Charlotte de leurs futurs rôles mais d'une manière enfantine, pour qu'ils comprennent sans se sentir dépassés», indiquait une source anonyme au Daily Mail en 2020. «George sait que quelque chose de spécial l’attend et qu'il sera, un jour, le futur roi d'Angleterre», avait-elle poursuivi.