Tricherie dans Koh-Lanta : Teheiura dénoncé par un candidat, deux autres participants impliqués

Ce mardi 9 novembre, Teheiura, candidat emblématique de Koh-Lanta, a été évincé du jeu après avoir triché en mangeant de la nourriture qui lui avait été apportée en cachette. C’est un participant qui aurait dénoncé son méfait à la production. Deux autres aventuriers auraient aussi profité de la nourriture reçue par Teheiura.

« Un matin, j'ai aperçu une personne. J'ai hésité longuement, et puis finalement, tiraillé par la faim, je n'ai pas su résister, la tentation était trop forte. Je lui ai fait un geste, elle a déposé un peu de nourriture. Je n'ai pas souhaité la garder pour moi, je l'ai donc partagée. Cela s'est passé seulement deux fois, le même jour. Pour la deuxième fois, je n'ai rien demandé. Je tiens à préciser qu'aucun membre de ma famille n'a participé à cela. De même, rien n'a été planifié à l'avance », explique Teheiura dans un texte posté sur les réseaux sociaux, après la diffusion de l’émission marquée par son éviction.

« Quand Denis vient me voir, je sais que la production n'a aucune image, aucune preuve. J'aurais pu nier et continuer l'aventure, mais je me sentais mal d'avoir agi ainsi. Je me devais de rester honnête. Pour cela, il fallait que j'assume », confie le Polynésien.

« On n’est pas des enquêteurs de police » mais «on a su», dit Denis Brogniart dans une vidéo publiée sur Instagram juste après l’émission. Le magazine Télé7Jours rapporte que « cette tricherie aurait été rapportée à la production par un candidat présent dans l’aventure, qui aurait aperçu Teheiura en train de cacher de la nourriture ».

Teheiura n’aurait cependant pas été le seul à bénéficier de cette offrande providentielle, puisqu’il en aurait également fait profiter deux autres aventuriers. « Moi j'ai entendu parler du fait qu'il y avait peut-être eu partage. Qu'en gros, Teheiura aurait partagé ce que les pêcheurs lui ont donné avec d'autres aventuriers », a confié à PurePeople Alexandra, éliminée lors de ce même épisode.

Teheiura révèle seulement que certains de ses camarades l'avaient poussé, « parfois sur le ton de l'humour, parfois non », à aller demander des provisions aux Polynésiens. « Ce n'était pas simple mais j'ai toujours refusé. Je l'ai d'ailleurs précisé à l'équipe technique après l'incident », dit-il.

Si Teheiura refuse de les désigner, Le Parisien avance ce mercredi les noms de Claude et Sam. Pourquoi Teheiura est-il le seul à avoir été sanctionné si d’autres ont profité de la nourriture, a demandé Pure People à Julien Magne : « On s'est posé mille questions. Après enquête, nous avons choisi de ne sanctionner que celui qui a demandé et obtenu de la nourriture. On a eu la certitude que c'était Teheiura », explique ainsi le directeur des programmes chez ALP, qui indique avoir pris cinq jours pour « ajuster la sanction » en concertation avec Denis Brogniart, la productrice Alexia Laroche-Joubert et la direction de TF1.

Une décision difficile « qui n’enlève rien à l’aventurier »

« Cette saison est particulièrement difficile (…) Pas de gamelle, pas de casserole, pas de riz, des épreuves plus longues plus dures (…) Cette année en particulier ils ont eu très très faim. La tentation est arrivée, il a eu la faiblesse d’en profiter (…) Il était impossible de ne pas sanctionner. Le moment a été difficile mais nécessaire (…). Est-ce qu’on a pris la bonne décision ? Je ne sais pas, mais on l’a prise avec honnêteté », explique Denis Brogniart qui tient à faire la part des choses.

« N’oubliez jamais que Koh-lanta est un jeu extrêmement difficile, le plus dur à vivre, celui qui met les aventuriers dans le dénuement le plus important (…) personne ne peut imaginer ce qu’est la difficulté de Koh-Lanta », tient à souligner l’animateur qui pense que la radiation de Teheiura a été « une forme de soulagement » pour le candidat, « pour mettre un terme à ce moment d’égarement ».

« Teheiura est un super mec (…) T’as commis une faute mais ça ne remet pas en cause l’homme et l’aventurier que tu es », insiste le présentateur.

« C’est quelqu’un qui nous a fait vibrer. Oui, il a failli. (…) On est dans un endroit où les gens connaissent Koh-Lanta et où ils adulent Teheiura. Donc y en a qui ont essayé de l’aider, de les aider, et qui ont apporté de la nourriture, et ils ont cédé à la tentation. »