«Nabilla : Sans filtre» : le docu-réalité attendu le 26 novembre plonge dans l’intimité de sa vie à Dubaï

La série documentaire «Nabilla : Sans filtre» propose de découvrir, à partir du 26 novembre sur Amazon Prime Video, la nouvelle vie de la jeune femme à Dubaï, où elle est devenue la mère de Milann, et l’épouse de Thomas Vergara.

Déclinée en 7 épisodes, «Nabilla : Sans filtre» permet à l’ancienne gloire de la téléréalité de revenir sur ses débuts chaotiques sous l’œil médiatique. Nabilla se confie notamment sur la violence des débats autour de sa personne alors qu’elle n’était âgée que de 20 ans. «J’ai voulu mourir», lâche-t-elle en pleurs en évoquant cette période qui reste comme une cicatrice.

Qualifiée de bimbo aux gros seins, de «figure du néan», invitée sur les plateaux de télévision pour y être moquée et/ou ridiculisée, avant de toucher le fond avec un passage en prison (qui durera quelques semaines) après avoir poignardé son compagnon en 2016, la jeune femme de 29 ans a réussi à donner une nouvelle impulsion à sa vie. Et à sa carrière.

Si Nabilla a souffert de sa surmédiatisation, elle a su mettre à profit son expérience et sa notoriété grandissante pour changer son image, progresser sur le plan individuel, et prendre des risques calculés pour faire avancer sa carrière professionnelle. C’est presque un miracle qu’elle ait survécu au rouleau compresseur médiatique qui a cherché à l’écraser toutes ces années. À l’instar du couple qu’elle forme avec Thomas Vergara – à qui l’on prédisait une fin rapide et chaotique, se souvient-il – depuis 8 ans, Nabilla a réussi à s’inscrire dans la durée, à la surprise générale.

Alors oui, le fait qu'elle soit partie s'installer à Dubaï - comme de nombreux influenceurs - relève du cliché absolu. Et Nabilla est, et reste, la cible des critiques en tant que personnalité incontournable des réseaux sociaux. Mais elle est devenue maître de son propre destin aujourd'hui. Ce qui, à la vue de son parcours personnel, force une certaine admiration.

Dans «Nabilla : Sans filtre», les téléspectateurs découvrent également tous ceux qui gravitent autour d’elle aujourd’hui, ses amis de toujours, sa famille (et plus particulièrement son père qui a accepté de participer au tournage), ainsi que des personnalités surprises comme Jean-Paul Gaultier ou Richard Orlinski.

Nabilla a donné un accès exclusif à Amazon Prime Video pour les préparatifs et la cérémonie de son mariage avec Thomas Vergara en juillet dernier, au Château de Chantilly, dans l'Oise. Une union qui s’était malheureusement conclue par un cambriolage de leur chambre nuptiale. Pas de quoi, toutefois, atteindre le morale de la jeune femme, qui en a vu d’autres.