La fabuleuse Mme Maisel : on connaît la date de la saison 4

Plus de deux ans après la mise en ligne du troisième chapitre, La Fabuleuse Mme Maisel s’apprête à faire son retour sur Amazon Prime Video avec une saison 4 très attendue à partir du 18 février 2022.

La plate-forme de streaming en a profité pour dévoiler un premier teaser permettant de retrouver la comédienne Rachel Brosnahan dans le rôle de Midge, une femme au foyer qui se découvre des talents d’humoriste. Et qui compte bien réussir à percer dans le métier.

Son problème est toutefois de taille, puisque Midge évolue dans les années 1960, une époque où une femme dotée d’un sens de la répartie aussi affûté que le sien est difficilement acceptée par le reste de la société. C’est justement ce que la jeune femme souhaite conquérir, à savoir la capacité d’exprimer ses idées librement sur scène, et de le faire avec un tel panache que personne ne pourra l’en empêcher.

La saison 4 reprendra là où la troisième touchait à sa fin. Au moment où Midge est contrainte d’abandonner la tournée du chanteur Shy Baldwin après s’être servie de quelques détails de sa vie personnelle lors d’une représentation. «Nous l’avons bien abîmé à la fin de la saison 3», reconnaissait la créatrice de la série, Amy Sherman-Palladino, dans un entretien avec le site américain The Hollywood Reporter en août 2020. «Mais c’est ça aussi le show-business. C’est un pas en avant, deux pas en arrière… c’est le lot d’un humoriste», poursuivait-elle.

Dans le teaser, les téléspectateurs retrouvent une Midge plus déterminée que jamais à s’imposer dans le métier. Plus personne ne veut d’elle pour assurer leur première partie ? Tant pis. Elle demande à Susie, son attaché de presse et amie, de l’aider à devenir LA star du stand-up. Quand Susie se montre sceptique, expliquant que «ce n’est pas comme ça que les affaires fonctionnent», Midge lui répond sans hésitation : «Changeons la manière dont les affaires fonctionnent alors». La saison 4 s’annonce plus passionnante que jamais.