The Boys : le spin-off animé «Diabolical» officiellement commandé

Amazon Prime Video vient d’annoncer officiellement la diffusion prochain de la série animée «The Boys : Diabolical», une anthologie en huit épisodes qui se déroulera dans l’univers de sa série à succès.

C’est l’acteur Karl Urban, qui incarne le personnage de Billy Butcher, qui a fait l’annonce dans une vidéo promotionnelle diffusée pendant un panel Amazon consacré à la série.

Les huit épisodes ont été écrits par les producteurs de The Boys, Seth Rogen et Evan Goldberg, son créateur Erik Kripke, mais aussi par les artistes ultra-talentueux que sont la rappeuse Awkwafina, le scénariste Justin Roiland (Rick and Morty), les acteurs Andy Samberg (Brooklyn Nine-Nine), Ilana Glazer (Broad City) et Aisha Tyler (Archer). Le scénariste du comic book dont s’inspire The Boys, Garth Ennis en personne, a également participé au projet.

«Surprise ! Nous avons presque terminé les huit épisodes de notre série animée, Diabolical. Nous avons rassemblé quelques créateurs incroyables et nous leur avons imposé une règle... Je plaisante, aucune règle. Ils se sont éclatés, et ont livré huit épisodes totalement inattendus, drôles, choquants, gores, poisseux, émouvants... Vous pensez que The Boys est dingue ? Attendez de voir ça», ajoute le producteur exécutif de Diabolical Eric Kripke dans un communiqué, rapporte le site américain Variety.

Diabolical est attendue sur Amazon Prime Video pour le début de l’année 2022. À noter que la saison 3 de The Boys, dont la diffusion est également prévue dans le courant de cette même année, n’a toujours pas de date de diffusion.