Lego Masters : les 10 chiffres fous de l’émission qui revient sur M6

Le jeu Lego Masters fait son grand retour sur M6 les 28 et 29 décembre prochains, avec une saison 2 qui s’annonce grandiose.

Huit nouveaux binômes de passionnés vont se prêter à d’exigeantes épreuves dans le très coloré concours, qui va une nouvelle fois émerveiller petits et grands avec des constructions en petites briques toutes plus folles les unes que les autres et dont les chiffres font tourner la tête.

5 SEMAINES

de travail ont été nécessaires pour installer le décor dans le studio d’une superficie de 725 m2. Si la saison 1 a été enregistrée dans les studios du Pré-Saint-Gervais, la deuxième édition s'est déroulée à La Plaine Saint-Denis. Le tournage a débuté le 27 mai et a duré un mois.

10 pays

ont déjà adapté le concept. Lancé en 2017 sur Channel 4 en Angleterre, le format est aujourd’hui un grand succès à l’international. Outre en France, il existe déjà aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Angleterre, en Australie, en Pologne, en Suède, et en Finlande. La Colombie et le Chili s’apprêtent à sortir leur première saison en 2022.

3,2 millions

de téléspectateurs en moyenne avaient suivi la saison 1 en France, soit 14,2 % de part d'audience. Il s’agit pour M6 du meilleur résultat pour un programme de divertissement et jeux feuilletonnant depuis onze ans. A noter que le lancement avait rassemblé plus de 4 millions de curieux.

3 MILLIONS

de briques ont été mises à disposition des candidats pour cette saison, soit l’équivalent de 3,5 tonnes. C’est un demi-million de plus que la saison dernière. Le nombre de références a également augmenté, avec des formes arrondies, des couleurs plus variées et des pièces plus rares. Selon un article des Echos paru le 2 octobre, « le CSA aurait écrit à M6 pour l'appeler à la vigilance sur le programme ‘Lego Masters’ (qui tire son nom d’un format international) compte tenu de l'utilisation de la marque ». «Quoiqu’il en soit, il n'y aurait pas de contreparties financières entre Lego, d'une part, et M6 et le producteur EndemolShine (groupe Banijay), d'autre part. (…) La production achète même toutes les briques », écrivent nos confrères.

5.000

mini-figurines ont été mises à disposition des candidats pour animer leurs fresques.

Entre 6 et 25

heures, il s’agit du temps imparti pour les épreuves. Les 25 heures de la finale en font « la plus longue de la télévision française », fait savoir M6. Elle a été tournée sur trois jours afin de permettre aux candidats de se reposer.

102

heures, en temps cumulé, ont été nécessaires pour réaliser les épreuves de la saison 2.

14

professionnels seulement sont certifiés LEGO® dans le monde, dont un des « brickmasters » de l’émission, Georg Schmitt qui a obtenu une licence qui lui permet de créer des projets à l'aide des célèbres briques.

30 millions

de Lego, c’est le nombre de pièces que revendique posséder Georg Schmitt dans son atelier.

20 000

euros sont à gagner pour le binôme vainqueur de la compétition. Le duo recevra également un trophée géant en briques et pourra exposer son œuvre finale au sein de l'hôpital Necker pendant plusieurs mois.