Disney+ : Le film «Les Goonies» bientôt adapté en série ?

C’est sur Disney+ qu’une série inspirée de l’univers du film «Les Gonnies» va voir le jour, rapporte le site américain Variety.

Le projet est porté par la scénariste Sarah Watson (Parenthood, Pure Genius) qui a réalisé un pilote finalement refusé par la chaîne américaine FOX. Et c’est la plate-forme de streaming Disney+ qui vient de récupérer cette série, qui se présente comme un hommage au célèbre film réalisé par Richard Donner – mort en juillet dernier – dans les années 1980.

Selon les premiers éléments dévoilés par Variety, la série suivra l’histoire de Stella Cooper, une femme qui revient dans sa ville natale pour devenir professeure. C’est là qu’elle décide de venir en aide à trois élèves qui souhaitent réaliser un remake ultra-fidèle de leur film préféré, Les Gonnies. Elle sera développée par les sociétés de production Amblin et The Donner Company, et sera diffusée sur Disney+ à une date qui reste pour le moment inconnue.

«Nous n'avions encore rien en développement chez Disney+. C'est un autre exemple de notre capacité à tracer une voie là où il n'y en avait pas, grâce à une excellente histoire, un excellent pilote, une excellente série. L'accord a mis du temps à se faire, mais nous sommes vraiment ravis d'aller de l'avant», a déclaré Clancy Collins White, responsable du développement pour Warner Bros. Television dans un communiqué.