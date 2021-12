Décès du mannequin Christy Giles: un acteur de NCIS arrêté pour complicité d’homicide

Un comédien de la série NCIS a été arrêté dans le cadre de l’enquête sur la mort mystérieuse de Christy Giles, top model de 24 ans. Elle avait été retrouvée sans vie le 13 novembre dernier dans des circonstances très étranges tout comme son amie avec qui elle était sortie la veille. Cette dernière était dans un état de mort cérébrale et est décédée peu de temps après.

Brandt Osborn, le comédien figurant dans la série NCIS : Los Angeles, a été arrêté le 16 décembre en plein tournage d'après le New York Post. Deux autres hommes, David Pearce et Michael Ansbach, ont aussi été interpellés. « On pense que les deux femmes ont reçu des médicaments et ont fait une overdose dans une résidence du bloc 8600 d'Olympic Boulevard dans la ville de Los Angeles » ont déclaré les autorités dans un communiqué relayé par la presse américaine.

Le 13 novembre dernier, Christy Giles était de sortie avec son amie Hilda Marcela Cabrales-Arzola pour célébrer son anniversaire. Mais le lendemain, le corps de la jeune mannequin a été déposé sans vie sur un trottoir de Los Angeles à proximité du Southern California Hospital de Culver City. Quant à son amie, une architecte mexicaine de 26 ans, elle a aussi été retrouvée dans un état critique devant le Kaiser Permanente West, un autre hopital de Los Angeles.

Brandt Osborn, tout comme Michael Ansbach, ont été arrêtés pour complicité d'homicide volontaire. Une caution de 100 000 dollars a été fixée pour les faire libérer. De son côté, David Pearce est soupçonné d'homicide volontaire, et sa caution a été fixée à un million de dollars. Les autorités ont précisé qu'il pourrait «y avoir d'autres victimes de ces hommes».

David Pearce a été par ailleurs été inculpé vendredi pour avoir agressé sexuellement quatre autres femmes lors d'attaques présumées remontant à 2010, a annoncé le procureur du comté de Los Angeles comme le rapporte le magazine People.

Une enquête préliminaire avait révélé que la mort de Giles pourrait avoir été causée par une overdose d'héroïne. Selon le New York Post, des images de vidéosurveillance de l’hôpital auraient dévoilé deux hommes vêtus de noir et de bandanas sur le visage conduisant une voiture sans plaques d’immatriculation et déposant Christy sur un trottoir.

Le téléphone de Christy aurait montré qu’elle avait envoyé un texto à Hilda vers 5 h 30 le 13 novembre pour lui dire « Sortons d’ici » avec un emoji aux yeux écarquillés. Hilda aurait répondu « Oui » et dit qu’elle avait appelé un Uber – mais après cela, Christy n’aurait plus lu ni répondu aux messages.

La famille de Giles affirme que Christy ne consommait pas de drogue et pourrait avoir été droguée. Jan Cilliers, le mari de Giles, a confié son chagrin à la chaîne ABC. « La perte est tellement dure. (…) Je sais que je ne pourrai plus jamais la voir, l'embrasser ou la toucher et c'est tellement déchirant. ».