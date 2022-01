Ici tout commence : découvrez la date du dernier épisode de Clément Remiens

C’est le 26 janvier prochain que Clément Remiens quittera définitivement le rôle de Maxime Delcourt dans le feuilleton «Ici tout commence», sur TF1.

Selon les synopsis dévoilés par la première chaîne, son personnage entreprendra « un nouveau départ » après avoir « fait son choix » la veille. Les téléspectateurs pourront toutefois retrouver le comédien de 24 ans quelques jours plus tard, à partir du 28 janvier, dans des épisodes inédits de Demain nous appartient, feuilleton diffusé à la suite de Ici tout commence, où Maxime Delcourt se trouvera au cœur d’une ultime intrigue aux côtés de ses parents de fiction – Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur – avant, là aussi, de tirer sa révérence.

C’est en novembre dernier, dans les colonnes du journal La Voix du Nord, que Clément Remiens avait dévoilé son intention d’en finir avec son personnage. «Au bout quatre ans de travail avec le personnage de Maxime, j’ai décidé d’arrêter», expliquait-il.

«Je suis très content de tout ce qui s’est passé mais c’est le rush tout le temps, on n’arrête pas de bosser... et j’ai besoin de voir autre chose. Ce n’est pas de la lassitude. C’est juste que j’avais un objectif, une envie, en arrivant sur Ici tout commence, c’était de fidéliser, de pouvoir me dire ‘C’est bon, tous les soirs ça marche’. Aujourd’hui c’est le cas, et pour moi, c’est le temps du repos. Ça fait quatre ans que je travaille, j’ai enchaîné pas mal de choses, j’en suis très fier, mais c’est le temps du changement de vie», poursuivait-il.

Clément Remiens reviendra-t-il un jour au générique des feuilletons de TF1 ? Pour le moment, le comédien est déterminé à l’idée de se lancer dans de nouveaux projets. La société de production Newen, qui produit les deux séries, a affirmé que la porte sera toujours ouverte à un éventuel retour de son personnage. Un maigre espoir pour les fans.