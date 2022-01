Fight Club : le film censuré en Chine, les autorités modifie la scène finale (SPOILERS)

Œuvre cinématographique anticapitaliste sortie en salles en 1999, «Fight Club» a subi quelques modifications au moment de sa mise en ligne sur la plate-forme de streaming Tencent Video.

Pour les lecteurs qui n’auraient pas encore eu l’occasion de regarder le film de David Fincher, il est important de préciser que le paragraphe qui suit contient des révélations sur le dénouement de l’intrigue. Vous êtes prévenus.

Fight Club suit l’histoire d’un employé de bureau désabusé par la société de consommation. Et qui se retrouve, à la fin du film, dans un immeuble en construction où il s’apprête à faire exploser les bombes installées dans les buildings qui se trouvent face à lui. Quand il appuie sur le bouton, c’est au son de Where is my mind de The Pixies que les spectateurs assistent à la mise à mort de la civilisation moderne et du système capitaliste qui la gouverne.

C’est cette conclusion spectaculaire que les autorités chinoises ont décidé de modifier dans son intégralité. Si le personnage principal tue Tyler Durden, son alter égo imaginaire incarné par Brad Pitt, la scène de l’explosion a complètement disparu, laissant place à un écran noir indiquant le message suivant : «La police parvient à résoudre rapidement le problème et a arrêter tous les criminels, empêchant la bombe d’exploser. Après le procès, Tyler est envoyé dans un asile de fou pour y recevoir un traitement psychologique. Il est sorti de l’hôpital en 2012». Des captures d’écran de ce message sur fond noir circulent sur les réseaux sociaux.

FIGHT CLUB’s ending for the Chinese release (on Tencent Video) was changed to this and now I’m waiting for someone to fanfic a sequel based on this censored ending. pic.twitter.com/zYB0bY3Dlp

— Courtney Howard @ #Sundance (@Lulamaybelle) January 24, 2022