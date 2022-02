Super Bowl : Janet Jackson revient sur le scandale du «nipplegate»

Dans la série documentaire «JANET» diffusée le week-end dernier sur les chaînes américaines A&E et Lifetime, Janet Jackson est revenue sur le fameux «Nipplegate», lors du spectacle donné à la mi-temps du Super Bowl en février 2004.

Un événement que la chanteuse avait définitivement arrêté d’évoquer dans les médias depuis plusieurs années, après ses nombreuses tentatives d’explications sur la manière dont le scandale s’était déroulé, et des excuses présentées publiquement. Aussi bien par elle que Justin Timberlake, qui avait arraché une partie du costume de la chanteuse, laissant apparaître son sein à la fin de leur performance. Une vision apparemment insupportable pour une partie de l’Amérique puritaine, qui n’aura de cesse de s’en prendre à Janet Jackson par la suite.

La carrière de la chanteuse, qui semblait atteindre son apogée lors de cette performance donnée devant des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde lors du Super Bowl, connaîtra un sérieux coup d’arrêt suite à cette affaire baptisée le «Nipplegate», se retrouvant boycottée par plusieurs médias. Près de 18 ans après, Janet Jackson affirme que les proportions prises par cet incident étaient largement disproportionnées.

«Cela n’aurait jamais dû se produire. Mais tout le monde cherche à trouver un coupable, et cela doit cesser. Justin et moi sommes de bons amis, et nous le seront toujours », explique-t-elle dans le documentaire.

Janet Jackson affirme également qu’elle regrette d’avoir présenté ses excuses après les faits, car cet incident n’était pas intentionnel, et qu’elle n’aurait jamais dû accepter d’en porter la culpabilité. Justin Timberlake lui a récemment présenté ses excuses concernant son rôle dans toute cette affaire, regrettant «ces fois dans ma vie où mes actions ont contribué au problème».