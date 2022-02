Parallèles : Tout savoir sur la série fantastique française de Disney+

Première création originale française de Disney+, «Parallèles» est une série fantastique déclinée en six épisodes, à découvrir à partir du 23 mars sur la plate-forme de streaming.

Pilotée par Quoc Dang Tran, et co-réalisée par Benjamin Rocher et Jean-Baptiste Saurel, Parallèles offre un mélange des genres astucieux, avec le fantastique en premier plan, mais aussi une pointe de comédie romantique, du drame, et de l’humour. Les téléspectateurs y trouveront des similarités avec des séries comme Dark ou Stranger Things.

Mais très rapidement, il paraît évident que Parallèles possède son propre univers, avec une histoire parfaitement ficelée autour d’une bande de quatre amis – Bilal, Romane, Samuel et Victor – dont l’existence va être bouleversée par un mystérieux événement qui va les propulser dans des dimensions parallèles. Parviendront-ils à faire machine arrière et à se retrouver dans le monde d’avant ?

S’il est difficile de ne pas garder en tête les échecs cuisants des premières productions «made in France» des autres plates-formes de streaming – que ce soit Marseille sur Netflix, ou le lunaire Deutsch-les-Landes sur Amazon Prime Video – il semble que Disney+ a su prendre ses distances avec ses concurrents en développant un projet ambitieux et parfaitement exécuté.

Le scénario de Quoc Dang Tran allié à la mise en scène léchée Benjamin Rocher et Jean-Baptiste Saurel font de Parallèles une belle surprise. Et prouve que la fiction française peut nourrir de vraies ambitions, et les concrétiser avec brio à l’écran.

On peut également saluer la qualité du casting qui présente un bel équilibre entre les jeunes talents d’un côté - Thomas Chomel (Clem), Omar Mebrouk (HPI), Maxime Bergeron (Les Fantasmes), ou encore Victoria Eber (Au-delà des apparences) – et des comédiens confirmés de l’autre - Guillaume Labbé (L’École de la vie), Naidra Ayadi (Polisse), ou Gil Alma (César Wagner).