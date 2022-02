Eurovision 2022 : Mika et Laura Pausini maîtres de cérémonie

La Rai, la télévision publique italienne, qui organise la saison 2022 du concours de l’Eurovision, a ce mercredi officiellement annoncé que les hôtes seraient les chanteurs Laura Pausini, Mika, et l’animateur télé italien Alessandro Cattelan.

L'Italie accueillera la 66e édition de ce concours après la victoire des rockeurs Maneskin, l'année dernière à Rotterdam. Ce sera la troisième édition italienne de l'Eurovision, après Naples en 1965 et Rome en 1991.

Le trio de maître de cérémonie accueillera les demi-finales et la grande finale, qui se dérouleront respectivement les mardi 10, jeudi 12 et samedi 14 mai, au Pala Alpitour de Turin.

«Je crois à l'union des peuples en faisant tomber les murs qui nous séparent pour célébrer ce que nous avons en commun tout autant que nos différences. On peut le faire grâce à la musique qui est la forme d'expression la plus universelle», a déclaré Mika, qui a confié être un grand fan de l'Eurovision depuis son enfance.

«Une fois par an, plus de 40 pays vivent la même émotion quelles que soient l'histoire ou les situations politiques», a ajouté l'auteur-compositeur-interprète libano-britannique, qui s’est fait connaître en 2007 avec son premier single «Grace Kelly» avec de devenir la pop star que l’on connaît aujourd’hui. Bientôt en tournée en Amérique du Nord (notamment au festival Coachella), le chanteur est bien rôdé aux plateaux de télévision puisqu’il a aussi été juré dans The Voice.

Approché sans succès à quatre reprises par la BBC afin de représenter le Royaume-Uni, rappelle Voici, il avait en 2015 déclaré lors de son passage dans «Laissez-vous tenter» sur RTL, que «la plupart des chansons qui sont à l’Eurovision font honte. C’est de la merde». Pas tendre donc avec l'Eurovision jusqu'alors, il faut donc croire que Mika a changé d'avis sur le sujet...

«Je suis heureuse que l'Eurovision revienne en Italie et honorée de présenter un tel événement», a pour sa part déclaré Laura Pausini, artiste italienne bien connue en France notamment grâce à son tube «La Solitudine» (1995) mais aussi à l’international. Lauréate notamment d’un Grammy en 2006 pour «Escucha», l’un de ses 13 albums studio, la chanteuse a vendu plus de 70 millions d’albums à travers le monde. Elle a remporté en 2021 quatre Latin Grammys, un Grammy Award, un Golden Globe et, comme le rappelle le site de l’Eurovision, reçu un clin d'œil historique lors de la 93e cérémonie des Oscar pour la toute première chanson chantée entièrement en italien à être nominée, Io sì (Seen).