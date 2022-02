Scream : un sixième film va voir le jour

Fort du succès au box-office du dernier «Scream», un sixième volet vient d’être officiellement commandé par les sociétés de production Skyglass et Paramount.

La réalisation de ce nouvel opus verra le duo de réalisateurs Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett reprendre leur place derrière la caméra. Et James Vanderbilt et Guy Busick à l’écriture du scénario. La mise en production de ce sixième film de la saga Scream doit débuter dès cet été.

«Nous sommes incroyablement reconnaissant aux fans à travers le monde d’avoir accueilli ce film avec enthousiasme. Nous avons hâte que le public découvre ce que les équipes ont prévu pour la famille de Woodsboro », ont déclaré Spyglass et Paramount dans un communiqué publié par le site américain The Hollywood Reporter.

Malgré un accueil critique mitigé, le cinquième volet de Scream a réussi à cumuler plus de 100 millions de dollars de recettes à travers le monde, soit plus de 87 millions d’euros. Il s’agissait du premier volet de la franchise à ne pas être réalisé par Wes Craven, décédé en 2015, et auquel le film rend hommage. Aucune information concernant le casting n’a été dévoilée pour le moment.