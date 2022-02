Patron Incognito : Pourquoi le «vrai» patron n'apparaît pas dans l’émission diffusée ce 4 février ?

Ce vendredi 4 février, un nouveau numéro de «Patron incognito» est consacré à l'enseigne Happy Cash, un réseau de magasins d'occasion qui compte 170 points de vente en France et en Belgique.

Jugé «trop identifiable par les collaborateurs de l’entreprise», Pascal Lebert, président du groupe Happy Cash a préféré céder sa place à Xavier Chopin, qui a accepté de troquer son costume pour aller voir, incognito, son entreprise de l’intérieur.

Xavier Chopin infiltre son entreprise de seconde main, Happy Cash, et il n'est pas au bout de ses surprises… à 21.10 dans #PatronIncognito pic.twitter.com/2NKOvEuh6P — M6 (@M6) February 4, 2022

«Le grand patron est Pascal Lebert, il est le président du groupe. Et moi je suis directeur. J'ai le statut de DG, explique Xavier Chopin pour Télé-Loisirs. Pascal Lemaire était facilement reconnaissable… Il a été contacté, il m'a demandé si cela m'intéressait de faire cette émission. J'ai pris un peu de temps pour prendre ma décision. J'ai rencontré Endemol et puis cela s'est fait naturellement».

Perruque, barbe, lunettes… Comme le veut le concept de l’émission d'M6 Patron Incognito, Xavier Chopin s’est grimé pour ne pas être reconnu par les salariés, recueillir leurs confidences et voir, sans filtre, ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas dans l'entreprise.

Il s'est pour cela glissé sous les traits d’un certain Monsieur Vidal, un inventeur du concours Lépine. «Le plus difficile a été la peur d'être démasqué. S'inventer un autre personnage a été difficile», dit celui qui a particulièrement apprécié l’expérience et le coup de projecteur lancé sur son groupe, qui ambitionne aujourd’hui de rivaliser avec le secteur du neuf et devenir un acteur majeur de l’équipement de la maison.

Xavier Chopin s’est d’abord rendu dans un magasin à Nancy où il a rencontré Fabien, gestionnaire de rayon, puis à Saint-Herblain pour un vide-maison auprès de Quentin, jeune manutentionnaire, enfin à Cognac avec Honoré, un jeune adjoint qui s’occupe des réparations high tech. «J’ai adoré ce contact sans filtre avec les trois salariés. Depuis, et c’est la stricte vérité, nous nous appelons régulièrement», a commenté le patron pour le site L’officiel de la franchise.