Pékin Express : qui est ce candidat devenu le chouchou des téléspectateurs ?

Ce jeudi 10 février, Pékin Express était de retour pour une quinzième saison sur M6. Parmi les 16 candidats du célèbre programme d’aventures présenté par Stéphane Rotenberg, Etienne, qui concourt en binôme avec Vanessa, a tapé dans l’œil des téléspectateurs.

Le médecin généraliste cannois de 52 ans a immédiatement fait sourire avec son look extravagant, mais surtout rire avec son franc-parler. A propos de sa partenaire, qu’il a découverte le premier jour de l’aventure, il a notamment déclaré «elle est peut-être sportive mais ça ne se voit pas».

"Elle est peut etre sportive mais ça ne se voit pas" il va nous vendre du rêve lui #PekinExpress pic.twitter.com/iQRQaGLfWS — Steph Kg (@kg_steph) February 10, 2022

«Là t’es nulle tu ne sais vraiment pas pagayer», a-t-il aussi lancé à sa comparse Aveyronnaise, une baroudeuse habituée à voyager seule et à se débrouiller sur place, entre stop et nuit chez l'habitant.

« là t’es nulle nulle nulle vraiment tu sais pas pagayer » mais mdrrrrrr il est sans gêne c’est incroyable #PekinExpress pic.twitter.com/ivsy4KQDIS — Amel (@aamelux) February 10, 2022

Défaitiste, Étienne a aussi beaucoup amusé les internautes en répétant à de nombreuses reprises : «C’est foutu».

Étienne au bout de 5 minutes de stop :



"C'est foutu ça m'énerve, personne ne veut de moi, je veux arrêter"



Cet homme me bute #PekinExpress pic.twitter.com/FsgrmRgnOd — Bloomy (@danya_khaleesi) February 10, 2022

«J'étais assez contente, je trouvais qu'on s'en sortait pas trop mal et Etienne un peu moins», a confié en riant Vanessa à Télé-Loisirs. «J’ai vite cerné le personnage, quelqu'un qu’il fallait motiver tout le temps. Si on n’était pas à la première place, ça n'allait pas aller. Si on avait été à la première place, je ne suis pas sûre que ça aurait été non plus...». Quand son binôme s’est démotivé, elle a tout fait pour garder sa bonne humeur.

«Pour me démotiver moi, il en faut. Je me suis dit que je n'allais pas me laisser abattre par un monsieur que je ne connaissais pas. Il n'allait pas briser mon rêve dès le début. J'ai essayé d'avoir cette bonne humeur que j’ai tout le temps pour nous amener le plus loin possible».

Un aventurier qui s'ignorait ?

Contre toute attente, c’est finalement Etienne qui a sauvé l’improbable binôme de l’élimination, en remportant le premier duel final de cette saison. «C’est Etienne qui a décidé (de participer à cette épreuve, ndlr) pour ma plus grande surprise !, a raconté Vanessa, toujours pour Télé-Loisirs. Je me suis dit : 'je ne dis rien il y va'. Tout le monde m’a regardé d’un air de dire 'tu es complètement tarée de le laisser partir'. Mais moi j’étais sûre qu’il allait tout défoncer, vu comme il était parti détérminé. Dans ma tête je me suis dit : 'je suis sûre qu'Etienne va revenir avant'. Quand il est arrivé, la première chose qu’il m’a dite et j’en rigole encore, c'est : 'ils ont filmé mes ongles qui étaient tous sales'. Moi je m’en foutais, il était le premier. Là, j’ai trouvé que c'était un grand compétiteur en fait. Après je pense qu’il l’a fait pour moi, il devait se prouver qu’il n'était pas dans cette émission pour rien.»

Voyant qu’Etienne n’était pas vraiment taillé pour l’aventure, Vanessa lui a demandé pourquoi il avait souhaité participer à l’émission. «Je lui ai dit 'qu’est-ce que tu fous là ?, pourquoi tu as fait le casting ?'», dit-elle. Pékin Express, il ne connaissait pas plus que ça. C'est quelqu'un qui a découvert l’émission en y participant. Pour lui c'était trop, il ne pensait pas que ça serait si difficile, il n'avait pas mesuré ça ».

La personnalité haute en couleur du personnage a aussi surpris Stéphane Rotenberg. «Lors de son casting il nous a dit 'Je ne suis pas aventurier, je connais pas bien, mais j'ai adoré la saison dernière je veux le faire' », a raconté l’animateur, selon les propos rapportés par Télé7Jours. C'est vrai qu'on le ne pensais pas, mais il se plaint tout le temps ! Quand j'expliquais les règles, il me répondait 'J'ai rien compris', ou 'ça n'a aucun intérêt' ou 'mais c'est une règle idiote'. Ils nous a parfois un peu déstabilisé, je n'arrivais pas à savoir si c'était une posture ou pas. En tout cas ça va être un personnage, les gens vont soit l'adorer soit le détester.» Et Stéphane Rotenberg de conclure : «On ne pensait pas qu'il allait à ce point-là nous provoquer».