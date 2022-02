Paramount+ : tout savoir sur le service de streaming bientôt inclus dans l'offre Canal+ Ciné Séries

Le Groupe Canal+ et ViacomCBS ont annoncé la signature d’un partenariat stratégique qui inclut notamment la distribution de Paramount+ en France.

ViacomCBS lancera son service SVOD Paramount+ en France à la fin de cette année dans le cadre de ce partenariat à long terme avec le groupe Canal+.

Le service sera inclus pour les abonnés Canal+ bénéficiant de l’offre Canal+ Ciné Séries, qui propose déjà une large gamme de films et de séries, y compris un accès complet à Netflix, Disney+, Starzplay et plus encore.

Paramount+ propose un vaste choix de séries, d’émissions à succès et de films populaires couvrant tous les genres, en provenance de marques et de studios de production de renommée mondiale, comme Paramount+ Originals, Showtime, CBS, MTV, Nickelodeon et Paramount Pictures, mais aussi une offre solide de contenus locaux de premier plan.

Did you miss our #VIACStreamingEvent? Don't worry, here's a recap of all of the announcements!https://t.co/Nrz4piF1TR — Paramount+ (@paramountplus) February 16, 2022

Les abonnés pourront ainsi retrouver sur le service des contenus originaux de Paramount+, de Showtime, des contenus de ViacomCBS, des séries très attendues (notamment «The Offer» sur le développement du film «The Godfather», «The Man Who Fell to Earth», un drame avec Chiwetel Ejiofor et Naomie Harris, «The First Lady», avec Viola Davis, Michelle Pfeiffer et Gillian Anderson, la comédie musicale «Grease : Rise of the Pink Ladies», «Fatal Attraction», avec Lizzy Caplan et Joshua Jackson et «Rabbit Hole»), mais également des titres déjà cultes (tels que «Billions», «Dexter», «Bob l’Eponge SquarePants», «Star Trek Strange New Worlds», «South Park»…) ainsi qu’une collection de films Paramount Pictures («The Godfather», «Transformers», «Mission Impossible»…).

Il est en outre annoncé que le Groupe Canal+ poursuivra la distribution de 9 chaînes de ViacomCBS (MTV, Nickelodeon, Nickelodeon Junior, Nickelodeon Teen, Paramount Channel, Game One, J-One, BET et Comedy Central).





Des contenus en première exclusivité

Le Groupe Canal+ proposera les films Paramount en première exclusivité 6 mois seulement après leur sortie, conformément à la nouvelle chronologie des médias.

Les abonnés pourront ainsi profiter de blockbusters utra-attendus tels que «Mission Impossible 7», «Scream», «Sans un bruit 2» ou encore «Top Gun Maverick».

De plus, l’accord prévoit l’accès exclusif pour Canal+ et Canal+ Séries à au moins deux séries Showtime par an, dont l'excellente «Yellowjackets» avec Juliette Lewis et Christina Ricci, «Super Pumped» et «Your Honor 2». Ces dernières seront ensuite disponibles sur le service Paramount+.

Autre réjouissance de taille, «la série très attendue Halo sera disponible en France sur Canal+ avant même le lancement du service Paramount+ où elle sera disponible plus tard», ont fait savoir les partenaires.

«Ce partenariat avec ViacomCBS, dont les films, chaînes et séries ont marqué et continuent de marquer les générations, est une nouvelle démonstration de la capacité du Groupe Canal+ à s’allier avec les plus grands acteurs mondiaux de l’industrie des contenus. Il nous conforte à la fois sur notre métier d’agrégateur, via la distribution de Paramount+ et des chaînes de ViacomCBS, et sur notre métier d’éditeur, en sécurisant pour le long terme l’accès en exclusivité aux films Paramount et à des séries Showtime pour notre chaîne Canal+», a déclaré Maxime Saada, Président du Directoire du Groupe Canal+, qui ajoute : «Ces contenus plébiscités par nos abonnés renforceront l’offre unique de cinéma et de séries du Groupe Canal+ dans plus de 30 pays à travers le monde».